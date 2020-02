Amerika bekommt eine neue Football-Liga

Das CenturyLink Field ist für gewöhnlich Heimat der Seattle Seahakws in der NFL. In den nächsten Wochen wird es zum Schauplatz der Seattle Dragons in der XFL.

Nur wenige Tage nach dem Super Bowl bekommen Fans mit der XFL eine neue Profiliga serviert. Wodurch sie sich von der NFL unterscheidet – und wie ihre Überlebenschancen stehen.

Wien. Amerikaner lieben Sport, und Football ganz besonders. Ist der Super Bowl, das große Finale, erst einmal gespielt, fällt so mancher Fan in eine Post-NFL-Depression, immerhin dauert es sieben lange Monate, ehe die neue Saison beginnt. Um die Zeit bis zum nächsten Touchdown zu verkürzen, werden in den USA nun neue Wege beschritten. Am Samstag startet mit der XFL (die Abkürzung hat keinen tieferen Sinn) eine professionelle American-Football-Liga, die sich an der NFL anlehnt, sich aber doch deutlich von ihr abhebt.