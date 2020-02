Ein politischer Kleinkrieg in aller Herrgottsfrüh

(c) APA/AFP/NICHOLAS KAMM (NICHOLAS KAMM)

Nach dem Freispruch trafen beim National Prayer Breakfast Donald Trump und Nancy Pelosi aufeinander. Kein Zeichen der Versöhnung, keine christliche Nachsicht: Der Präsident schwört bittere Rache.

Washington. Wo alljährlich Ende April das White House Correspondents Dinner, der gesellschaftliche Höhepunkt Washingtons, stattfindet, versammelten sich Donnerstag früh mehr als 3000 religiöse Führer, Minister, Politiker und Wirtschaftskapitäne zu einem National Prayer Breakfast, bei dem sich das Erbaulich-Spirituelle mit Lobbyarbeit und Networking verquickt. Auch Außenminister Alexander Schallenberg trieb das „Early Bird Breakfast“ in aller Herrgottsfrüh aus dem Bett – umso mehr, als der Präsident erstmals nach seinem Freispruch im Impeachment-Prozess in der Öffentlichkeit auftrat.

Dem Korrespondentendimmer bleibt Trump seit Amtsantritt im Weißen Haus demonstrativ fern, um im Mittleren Westen Wahlkampfauftritte zu absolvieren. Die Teilnahme am National Prayer Breakfast im Hilton-Hotel ist indes für jeden Präsidenten seit Dwight Eisenhower ein Pflichtprogramm.