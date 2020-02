Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Trauer um Li Wenliang. Die Coronavirus-Epidemie hat ein prominentes Opfer gefordert: Ein 34-jähriger Arzt aus Wuhan, der verwarnt worden war, weil er schon im Dezember vor einer Sars-ähnlichen Epidemie warnte, ist in der Nacht verstorben. Die Behörden versuchten zunächst, seinen Tod zu vertuschen. Die Empörung der Bürger ist groß. Mehr dazu.

Banken bunkern Bargeld. Österreichs Banken horten Bargeld in bisher unbekanntem Ausmaß. Der Grund: Sie wollen den Negativzinsen entkommen – und bekommen dafür Lob vom Notenbank-Gouverneur. Mehr dazu. [premium]

Beate Lammer ruft daher im Leitartikel auf: „Es wird Zeit, Erfahrung mit Aktien zu sammeln.“ Mehr dazu. [premium]

USA töten Al-Qaida-Chef im Jemen. US-Präsident Donald Trump ordnete die Tötung des Anführers des jemenitischen Ablegers des islamistischen Terrornetzwerks Al-Qaida an. Kassim Al-Rimi stand seit Juni 2015 an der Spitze der Terrorgruppe Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel (Al-Qaeda in the Arabian Peninsula/AQAP). Mehr dazu.

Buttigiegs Sieg wackelt. Mit tagelanger Verzögerung steht ein Ergebniss der Vorwahlen in Iowa - zumindest vorerst - fest. Der frühere Bürgermeister Pete Buttigieg hält seinen hauchdünnen Vorsprung vor dem linken Senator Bernie Sanders. Doch kurz vor Verkündung der Ergebnisse forderte die Parteizentrale in dem Bundesstaat eine Überprüfung der Resultate. Mehr dazu.

Schule in Vorarlberg lenkt ein. Aus Protest gegen den „von Türkis-Blau verankerten Notenzwang“ wollte die Vorarlberger Volksschule Lustenau-Kirchdorf allen Schülern im Zeugnis ein „Gut“ geben. In der Nacht lenkten der Lehrkörper und die Lehrer-Eltern-Schulpartnerschaft ein. Man habe sich dazu entschieden, ein gesetzeskonformes Ziffernzeugnis auszustellen, informierte Direktor Christoph Wund. Mehr dazu.

„Schwarzwasser“ im Akademietheater. Als „fantastische Uraufführung“ bezeichnet Norbert Mayer die Premiere von Elfriede Jelineks Werk. Unter der Regie von Robert Borgmann zeigten sich am Donnerstag vier Protagonisten und ein Chor in Hochform. Mehr dazu. [premium]