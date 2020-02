Außergewöhnliche Führungskräfte: Sie spielen in einer anderen Liga

Es gibt viele gute Führungskräfte, aber nur wenige sind fantastisch. Gernot Dolezal beschäftigt sich mit der Frage, was gute zu außergewöhnlichen Führungskräften macht.

Außergewöhnlichkeit fasziniert: im Sport, in der Kunst. Und auch in der Wirtschaft. Was Führungskräfte außergewöhnlich macht, sie quasi zur „Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“ zählen lässt, analysiert Gernot Dolezal. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Führung von Unternehmen (vom Familienbetrieb bis zur Industrieholding) beschäftigt er sich intensiv mit der Frage, was die erfolgsbestimmenden Faktoren einer außergewöhnlichen Führungskraft sind.