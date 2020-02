Elfriede Jelineks „Schwarzwasser“ wurde kunstvoll geklärt

Eine fantastische Uraufführung im Akademietheater: Unter der Regie von Robert Borgmann zeigten sich am Donnerstag vier Protagonisten und ein Chor in Hochform.

Texte der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek können ganz schön anstrengend sein. In ihren zu schwarzen Komödien mutierten Tragödien, die eine ungenierte Konsumgesellschaft betrauern, lässt sie nichts aus. Ihr Repertoire reicht vom antiken Drama bis zum gegenwärtigen Kalauer. Sie spitzt die Technikfeindlichkeit mancher ihrer Lieblingsphilosophen zu, erlaubt sich bissige genderbedingte Seitenhiebe und vergisst auch niemals die für sie bewährte marxistische Exegese. Diese spöttische Moralistin imitiert und verfremdet alles, was sie zu fassen kriegt, bis zum Exzess.



Bei der Wiener Uraufführung von „Schwarzwasser“ konnte man also schon gespannt darauf sein, wo sich der deutsche Regisseur Robert Borgmann bei den 59 dichten Seiten bedient hat. Vorstellungsdauer drei Stunden 30 Minuten steht im Programmheft. War da beim Blick auf diese Information ein leichtes Stöhnen bei jenen zu hören, die am Donnerstag ins Akademietheater gekommen waren, um dieses Stück über das Virus des Populismus zu sehen? Hat Regisseur Robert Borgmann etwa gar alles sagen lassen, was Jelinek schrieb? Ist das nicht viel zu lang? Keine Sorge! Es wurden inklusive Pausen nur drei Stunden und ein paar Minuten. Die hatten es in sich.