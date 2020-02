(c) imago/IPON (Stefan Boness/Ipon)

„Ich bedaure das sehr“, sagt der umstrittene Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zur „Presse“ über den angekündigten Rückzug von FDP-Ministerpräsident Kemmerich. Der CDU-Mann plädiert nun für eine Expertenregierung.

Als FDP-Mann Thomas Kemmerich am Donnerstag nach nur 24 Stunden seinen Rückzug als Thüringer Ministerpräsident ankündigte, quasi um den „Makel“ der AfD-Unterstützung vom Amt zu entfernen, atmeten sie in der Berliner CDU-Zentrale erleichtert auf. Als "Unfall“ und „Sündenfall“ hatte die Unionsspitze zuvor Kemmerichs Wahl mit den Stimmen von CDU, FDP und eben erstmals auch der AfD gegeißelt. Aber nicht alle waren nach dem Rückzieher erleichtert.



Der Ex-Verfassungsschutzpräsident und intern umstrittene CDU-Mann Hans-Georg Maaßen war es nicht. „Ich bedaure das sehr“, sagt Maaßen zur „Presse“ über den angekündigten Rücktritt Kemmerichs. „Er hätte die Chance gehabt, für fünf Jahre eine gute liberale und konservative Politik für Thüringen zu machen.“



Als Ausweg aus der Regierungskrise in Thüringen plädiert Maaßen nun wie seine Werte-Union, eine Splittergruppe konservativer CDU-Mitglieder, für eine Expertenregierung _ und zwar unter FDP-Mann Kemmerich, der ja formal weiterhin im Amt ist: „Es wäre gut, wenn er eine Regierung mit Experten bilden würde“, sagt Maaßen. Schon vor einiger Zeit hatte auch die AfD eine Expertenregierung ins Spiel gebracht.