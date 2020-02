Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Die anhaltende Zinsflaute sorgt nicht nur für Frust bei Sparern, sondern auch für Probleme bei den Banken. Österreichs Finanzinstitute horten immer größere Mengen an Bargeld, um Negativzinsen zu entkommen. Um welche Summen es geht, wie es dazu gekommen ist und was die Notenbank dazu sagt, beantworten Nicole Stern und Kamil Kowalcze. Mehr dazu [premium]

Mit dem Sparbuch für das Alter vorzusorgen, wird schwierig bleiben. Es wird also Zeit, Erfahrung mit Aktien zu sammeln, empfiehlt Beate Lammer in ihrem Leitartikel. Mehr dazu [premium]

Das Wichtigste im Überblick

Chinas Vertuschungsversuche. Der chinesische Arzt und Whistleblower Li Wenliang ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Die Behörden versuchten seinen Tod zunächst zu verschweigen – was in der Bevölkerung für Empörung sorgte. Mehr dazu

Straches Spesen. Eine parlamentarische Anfrage hat ans Licht gebracht, welche Spesen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in seiner Zeit als Vizekanzler und Sportminister verrechnete. Der größte Punkt betrifft mit rund 507.000 Euro die Neugestaltung seines damaligen Büros. Mehr dazu

Trumps Rache. US-Präsident Donald Trump will Medienberichten zufolge einen Berater des Nationalen Sicherheitsrates aus dem Weißen Haus verbannen, der im Impeachment-Verfahren gegen ihn ausgesagt hatte. Oberstleutnant Alexander Vindman soll ins Pentagon versetzt werden. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Regierung außer Dienst. 218 Tage lang wurde Österreich von einer Übergangregierung verwaltet. Nun ist wieder Alltag eingekehrt. Doch wie sieht der für die Ex-Minister aus? Und in welchen Funktionen kann man sie finden? Julia Neuhauser hat nachgefragt. Mehr dazu [premium]

Maaßen contra Merkel. Der umstrittene deutsche Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen widerspricht Kanzlerin Angela Merkel in der Diskussion um die Wahl des FDP-Politikerss Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten. Er bedauere den Rückzug Kemmerichs sehr, sagt Maaßen im Gespräch mit Jürgen Streihammer. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Hollywood-Fadesse. Sind Sie schon gespannt, wer in der Nacht auf Montag die Oscars gewinnt? Nein? Dann geht es Ihnen wie Heide Rampetzreiter: In ihrer Morgenglosse nennt sie fünf Gründe, warum die Oscars heuer so fad sind. Mehr dazu