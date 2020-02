Hochzeitstermin von Prinzessin Beatrice steht fest

(c) imago images/Starface (AdMedia/Starface via www.imago-i)

Die Prinzessin von York wird ihrem Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi am 29. Mai das Ja-Wort geben.

Im September wurde die Verlobung von Prinzessin Beatrice von York mit Edoardo Mapelli Mozzi bekannt, jetzt gab der Buckingham Palace Details zur Trauung an die Öffentlichkeit weiter.

Demnach wird die Hochzeit am 29. Mai stattfinden. "Ihre Majestät die Queen hat freundlicherweise ihre Erlaubnis erteilt, dass die Zeremonie in der Chapel Royal, im St. James Palast, stattfindet. Der Zeremonie folgt ein privater Empfang im Garten des Buckingham Palastes, den die Queen ausrichtet", heißt es in dem Statement.

Royale Beobachter musste ungewöhnliche lange auf die Details zur Trauung warten, insgesamt nämlich 137 Tage. Zum Vergleich: bei Prinz William und Herzogin Catherine lagen sieben Tage zwischen der Verkündung der Verlobung und Bekanntgabe des Hochzeitsdatums, bei Prinz Harry und Herzogin Meghan 18 Tage und bei Prinzessin Eugenie und Jack Booksbank etwas über zwei Monate. Der Grund für die Verzögerung konnte in den Skandalen rund um Brautvater Prinz Andrew und Prinz Harry und Herzogin Meghan begründet sein.

In der Chapel Royal fanden bereits royale Trauungen statt, darunter die von Königin Victoria und Prinz Albert am 10. Februar 1840. Auch der Herzog von York heiratet Prinzessin Victoria Maria von Teck - später wurden aus den beiden König George V. und Königin Maria - in 1893 in der Kapelle.

