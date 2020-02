Falschmeldungen: Fox News warnt vor Fox News

Ein geleakter Bericht des hauseigenen Investigativteams deckt gezielte Falschmeldungen und Verschwörungstheorien bei Trumps Hofberichterstatter auf.

Nun ja, wie soll man das bloß sagen? Man möchte ja die Kollegen aufklären, aber auch nicht seinen Job verlieren. Der Leiter des Investigativteams beim US-Nachrichtensender Fox News versuchte es so: Gewisse US-Medien spielten eine Rolle in der Ukraine-Affäre, durch die „Verbreitung von falsch informierenden Geschichten aus eindeutig nicht vertrauenswürdigen Quellen“. Welche Medien? Na ja, die wichtigsten sind „in der Zeitleiste erwähnt“. Und dort, bei den aufgelisteten Beispielen, ist dann zu lesen: Fox News. Fox News. Fox News.

Auf 162 Seiten warnt der Bericht vor Personen, die gezielt Falschmeldungen und Verschwörungstheorien unters Volk gebracht haben – darunter nicht wenige eigene Kommentatoren und Stammgäste in den abendlichen Meinungssendungen. Natürlich war der Bericht aus dem „Brain Room“, also dem Hirn des Hauses, nur für den internen Gebrauch bestimmt. Aber ein früherer freier Mitarbeiter leakte den Text an das Nachrichtenportal „The Daily Beast“.

Und nun wissen es alle: Der von Fox News laufend zu seiner Einschätzung befragte (und fälschlich als „investigativer Journalist“ angekündigte) Mitarbeiter John Solomon spielte eine „unverzichtbare Rolle“ in einer „Desinformationskampagne“. Sie hatte das Ziel, den Sohn des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zu verleumden, um Donald Trumps Wiederwahl zu erleichtern. Rudy Giuliani, der Anwalt der US-Präsidenten, durfte im konsequent nach rechts tendierenden Sender aus dem Murdoch-Imperium ebenso Fake News platzieren wie seine inoffiziellen Mitstreiter. Auch Interessenskonflikte dieser „Experten“ wurden nie transparent gemacht. (gau)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.02.2020)