Kein Tag vergeht derzeit, an dem nicht mindestens ein Dutzend Meldungen zum Coronavirus über die Agenturen laufen. Die Kurzzusammenfassung des heutigen Nachrichtenstromes: Für das Wochenende ist eine neuerliche Rückholaktion von Österreichern aus der chinesischen Krisenprovinz Hubei geplant. Das Außenministerium geht davon aus, dass mit diesen sechs Personen alle Österreicher die von 2019-nCoV-besonders schwer betroffene Provinz verlassen haben werden (mehr dazu). In Niederösterreich, Vorarlberg, Wien und Kärnten sind neue Verdachtsfälle gemeldet worden. Bisher gibt es in Österreich aber noch keine bestätigte Infektion.

China hat bislang 636 Todesopfer zu beklagen. Das prominenteste ist der Arzt und Whistleblower Li Wenliang, der Ende des Jahres vor einem neuartigen Virus gewarnt hatte und daraufhin von der Polizei abgemahnt worden war. Seinen Tod versuchten die Behörden nun zunächst auch geheim zu halten (mehr dazu). Auf der Suche nach dem Ursprung des Virus haben chinesische Wissenschaftler eine neue Fährte: Sie glauben, dass das Pangolin-Schuppentier ein Zwischenwirt in der Ansteckungskette sein könnte. Das Fleisch der Tiere gilt in Asien als Delikatesse.

63 Prozent der Österreicher finden das Coronavirus übrigens "eher wenig bedrohlich“. Allzu sorglos sollte man damit aber auch nicht umgehen, vor allem auf Reisen. Thailands Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul verlor heute die Nerven, als westliche Touristen am Bahnhof Bangkok von ihm verteilte Atemschutzmasken ablehnten: "Solche Leute sollten wir aus Thailand rausschmeißen!“ (mehr dazu)

Chaos in Thüringen. Der Ministerpräsident von Thüringen, Thomas Kemmerich, lehnt einen sofortigen Rücktritt ab, da „es wichtige Entscheidungen der Landesregierung gibt, für die es zumindest ein amtierendes Regierungsmitglied braucht." Linke, SPD und Grüne hatten den Rücktritt des mit Stimmen von AfD und CDU zum Regierungschef gewählten FDP-Politikers bis zum Sonntag gefordert. Die CDU wiederum fordert einen Kompromisskandidaten von Grünen oder SPD. Mehr dazu

Sieg für „Lernsieg“. Die Datenschutzbehörde hat ihr Verfahren gegen die umstrittene Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" eingestellt. Die Verarbeitung der Lehrerdaten stehe im Einklang mit den Grundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung. Mehr dazu

Oscar-Vorschau. In der Nacht auf Montag werden wieder die Oscars verliehen. Wer gewinnen dürfte und wer gewinnen sollte analysiert Andrey Arnold. Mehr dazu [premium]

Kordikonomy. Wissen Sie wer Magnus Brunner ist? Wer den ÖVP-Staatssekretär im Superministerium der Grünen Leonore Gewessler nicht kennt, muss sich nicht genieren – und kann sich von Hanna Kordik über den Energieexperten und seinen undankbaren Job informieren lassen. Mehr dazu [premium]

"Man sollte als 50-Jähriger den Jungen nicht mehr alles nachmachen." Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bezieht sich nicht auf sein politisches Comeback, sondern auf einen Sprung beim Skifahren, bei dem er sich das Knie verletzt hat.

Mitreden. Die Vorlesungen des FPÖ-nahen Historikers Lothar Höbelt an der Uni Wien sorgen für Proteste. Ist die Freiheit an den Universitäten in Gefahr? Wo hört die Meinungsfreiheit auf? Diskutieren Sie mit!

Lokalkritik. „Dein Lokal in 1200" lautet der Beiname der „Wohnküche" im 20. Wiener Bezirk. Ein altes Eckbeisl wurde hier auf geradlinige Art auf Vordermann gebracht. Auf dem Teller von Testesserin Anna Burghardt landete gelungenes Wohnzimmer-Soulfood. Mehr dazu

Reuters

Beamte gehen in Yokohama an Bord der „Diamond Princess“: Auf dem Kreuzfahrtschiff wurden weitere 61 Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt.

