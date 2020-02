Kinderbuch der Woche: Ein Bub taucht tief

„Die Presse" liest Neuerscheinungen. Diese Woche „Freischwimmen: Die großartige Geschichte eines (zwischendurch) unendlich einsamen Buben.

Was ist merkwürdiger, Cymbeline Iglu zu heißen oder als neunjähriger englischer Bub noch nie im Leben geschwommen zu sein? Es gibt einige Rätsel im Roman „Freischwimmen“, harmlose (wie der Name des Protagonisten) und gar nicht harmlose – wie das mit dem Schwimmen. Als Cymbeline, den seine Mutter stets vom Wasser fern gehalten hat, beim Schulschwimmen vor dem Ertrinken gerettet werden muss und seine alleinerziehende Mutter daraufhin in der Psychiatrie landet, wird Cymbeline notgedrungen zum Archäologen tief vergrabener Familiengeheimnisse.

Dass diese großartige Geschichte eines zwischendurch unendlich einsamen Buben schon Zehnjährigen zumutbar ist, liegt an Cymbelines weiblicher Leitfigur, dem seelenstarken Mädchen Veronique – und noch mehr am positiven, humorvollen Ich-Erzählton Cymbelines, den der britische Schriftsteller Adam Baron selbst in schlimmsten Szenen überzeugend durchhält. Baron leitet den Studiengang für Creative Writing an der Londoner Kingston University, mit „Freischwimmen“ („Boy Underwater“) hat er sich nun auch als erfolgreicher Kinderbuchautor etabliert. Kunst als Wahrheitsförderin und Lebenhilfe spielt in diesem Roman eine leitmotivische Rolle: Ein von der Mutter gemaltes Bild bringt Cymbeline und seine Freunde auf die richtige Spur – und sie entdecken am Ende auch, was die Mutter darin ausgelassen hat. Erwachsene müssen den Kindern „das ganze Bild malen“, lernt Cymbeline. „Wenn sie uns dabei nur fest genug im Arm halten, so fest, dass wir wissen, dass sie uns lieben, dann können sie uns alles sagen, egal was.

Adam Baron: Freischwimmen. Aus dem Englischen von Benji Davies. Ab zehn Jahren. 224 S., € 15,50 (Hanser Verlag, München).

