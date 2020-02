Massaker an Migranten in der Jungsteinzeit

Vor 7300 Jahren fand in Spanien ein furchtbares Verbrechen statt, berichten Forscher.

Die Täter gingen mit äußerster Brutalität vor: Vier Kleinkinder, sowie fünf ältere Frauen und Männer wurden durch Pfeilschüsse in den Kopf aus nächster Nähe hingerichtet, in einem Fall drang der Pfeil durch das Auge und schlug an der Innenseite des Schädelknochens auf.

Zuvor waren die Opfer mit stumpfer Gewalt malträtiert worden: Ihre Knochen, die Forscher der Danube Private University in den Els-Trocs-Höhlen in den spanischen Pyrenäen ausgegraben haben, wiesen zahlreiche Verletzungen auf, an den Langknochen von Armen und Beinen waren sie häufig gelenksnah und hätten zum Durchtrennen und Splittern der Knochen geführt.

Die Gewalttat, die auf die frühe Jungsteinzeit vor 7300 Jahren datiert wurde, sei kein „einfacher“ Raubmord gewesen, mutmaßen die beteiligten Wissenschaftler unter der Leitung von Kurt Alt. Die Täter gingen so brutal vor, dass das Massaker wohl vorab geplant und entweder ein Zeugnis von Fremdenfeindlichkeit oder eines Ressourcenstreits war, schreiben die Archäologen im Fachblatt Scientific Reports (7. 2.). Die Opfer gehörten laut Erbgut-Analysen zu den ersten Steinzeitbauern, waren also Einwanderer aus dem Nahen Osten.

Jäger und Sammler als Täter?

„Dass Kleinkinder und 60-jährige Frauen auf einmal erschossen wurden, lässt mich daran glauben, dass hier am ehesten zwei Welten aufeinandergeprallt sind“, sagt Alt. Er vermutet, dass die Täter ansässige Jäger und Sammler waren, die sich durch die bäuerlichen Gruppen massiv gestört fühlten und sie mit dem Gewaltakt einschüchtern wollten. Für ihn sei das wahrscheinlicher als ein Streit unter den Bauern, so Alt. (APA/däu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.02.2020)