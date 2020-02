Macrons Atomwaffen-Strategie

Verteidigungspolitik. Präsident Macron erklärt in einer Rede Frankreichs Nuklearstrategie. Er will die Partner in Europa verstärkt in die atomare Abschreckung einbinden.

Paris. Europas weiterhin notwendige Verteidigungsallianz mit den USA schließe eine eigenständige und unabhängige Sicherheits- und Rüstungspolitik nicht aus, hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron am Freitag in einer Grundsatzrede zur französischen Atomwaffendoktrin erklärt. Seine Rede vor der Militärakademie, der École de guerre, hat mit dem Brexit zusätzliche Brisanz erhalten: Frankreich ist jetzt das einzige EU-Land mit eigenen Atomwaffen.

Um das ein weiteres Mal klarzustellen, hat Macron bestätigt, dass er auch in Zukunft der Einzige sein wird, der über den Einsatz der nuklearen „Force de frappe“ entscheidet. Er allein hat den atomaren Oberbefehl und die „souveräne“ Verfügungsgewalt über die derzeit rund 300 Nuklearsprengköpfe der Marine und der Luftwaffe. Doch soll die nukleare Abschreckungsdoktrin, in der ein Atomwaffeneinsatz als letztmögliche Antwort auf eine Bedrohung beschrieben wird, nicht nur Frankreichs lebenswichtige Interessen schützen, sondern auch eine „europäische Dimension“ erhalten.

Auch wenn Frankreichs Staatschef weiterhin die Geheimcodes für den allfälligen Atomwaffeneinsatz für sich behalten und weder mit Berlin, Rom oder Warschau teilen will, möchte Macron mit daran interessierten EU-Staaten einen „strategischen Dialog“ über die atomare Abschreckung einleiten und die Partner in die Planungen einbeziehen. Auch sollen sie an entsprechenden „Übungen“ im Bereich der nuklearen Abschreckung teilnehmen können. Das ist eine Offerte, wobei derzeit nicht klar ist, wer an einer solchen passiven Mitgliedschaft in der neuerdings mit einem europäischen Sternenbanner behängten französischen Atommacht interessiert sein könnte.

Ohne sie beim Namen zu nennen, denkt Macron wahrscheinlich an Länder wie Deutschland, Spanien, Portugal, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Estland, die seit 2018 bereits bei der „Europäischen Interventionsinitiative“ zur längerfristigen Bildung eines eigenständigen europäischen Militärbündnisses aktiv mitmachen.

Warnung vor neuem Rüstungswettlauf

In seiner Ansprache erneuerte Macron nicht nur die wesentlichen Punkte der französischen Doktrin, er skizzierte auch das beängstigende Bild einer Welt, in der Multilateralität generell und Abrüstungsabkommen und die Verträge zur Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen in gefährlicher Weise infrage gestellt werden.

„Die Europäer müssen sich bewusst sein, dass sie in Ermangelung eines rechtlichen Rahmens (multilateraler Abkommen) schnell mit einem neuen Rüstungswettlauf sowohl im Bereich der konventionellen wie auch der atomaren Waffen auf ihrem Boden konfrontiert sein können. Sie dürfen sich nicht mit der Rolle von Zuschauern begnügen“, erklärte Macron wörtlich.

Er möchte angesichts dieser veränderten Bedrohungslage die EU-Partner davon überzeugen, dass Europa in Sachen Verteidigung, aber auch bei den globalen Bestrebungen zur Abrüstung letztlich nur auf sich selbst zählen könne. Bei Abrüstung und Rüstungskontrolle dürften sich die Europäer auch nicht mit der Rolle der „Zuschauer“ begnügen, sondern sollten mithelfen, die entsprechende internationale Agenda voranzutreiben.

Das schließe die weitere enge Zusammenarbeit mit den USA in der Nato nicht aus. Macron möchte dabei keinerlei „Missverständnisse“ aufkommen lassen. Frankreich jedenfalls bleibe den Verpflichtungen des Nordatlantikpakts treu und sei ein verlässlicher und solidarischer Partner. „Doch unsere Sicherheit wird zweifellos auf einer erweiterten und autonomen Handlungsfähigkeit der Europäer beruhen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.02.2020)