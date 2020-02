„Dead Ladies Show“ zu Gast

Preis. In Wien wird der erste Emma Goldman Award vergeben.

Wien. „Ich mag verhaftet werden, ich mag ins Gefängnis geschmissen werden, aber ich werde nie Ruhe geben! Ich werde nie Autoritäten dulden oder mich ihnen fügen, noch werde ich Frieden machen mit einem System, das Frauen zu nichts als einem Brutkasten degradiert!“ Die kämpferischen Worte stammen von der feministischen Aktivistin Emma Goldman (1869-1940), die als eine der wichtigsten ProtagonistInnen des US-amerikanischen Anarchismus sowie der frühen Friedensbewegung gilt.

An sie erinnert nun ein neuer Preis, den die frisch gegründete Flax-Stiftung vergibt, um „innovative Forschung zu feministischen Themenbereichen und Ungleichheitsfragen zu unterstützen“. Die Stiftung hat ihren Sitz in den Niederlanden, der erste Preis wird in Wien vergeben – am Donnerstag, 13. Februar, im Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Philosophin Cornelia Klinger wird die Keynote-Speech halten. Zu Gast ist bei der Preisverleihung auch Florian Duijsens, Mitbegründer und Organisator der Berliner „Dead Ladies Show“, mit einer Ausgabe über Goldman. Die „Dead Ladies Show“ findet rund alle zwei Monate im Kunsthaus Acud in einem ehemals leerstehenden Mietshaus in Berlin-Mitte statt und feiert Frauen, „die zu Lebzeiten großartig waren“ – ob Mathematikerin, Sportlerin oder Stummfilmstar. Aus Aufnahmen der Live-Shows werden Podcasts gestaltet. (tes)

