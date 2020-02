Der Mann mit den vielen Gesichtern

(c) PR-Foto: Studienverlag

Wilhelm Hamburger stammte aus einer österreichischen Industriellendynastie, wurde im Dritten Reich Spion und schließlich bei einem Propagandasender eine Stimme des österreichischen Widerstands im Ausland.

„Die Österreicher haben sich selbst gefunden. Ganz Österreich ist heute von glühendem, leidenschaftlichen Hass gegen die nazistischen Eindringlinge aus dem Norden erfüllt. Österreich wartet auf die Stunde, um an den Piefkes blutige Rache zu nehmen.“ Die Stimme, die da 1944 aus einem Propagandasender kam, gehörte einem Österreicher, der in einer Sendestation in Kairo saß. Der Mann war ein Abkömmling der alten österreichischen Industriellenfamilie Hamburger, die 1853 im niederösterreichischen Pitten eine Papierfabrik gegründet hatte, die als Hamburger AG und Teil der Prinzhorn Holding heute noch existiert.