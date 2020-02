Wer in die große Kristallkugel schaut

Das Damenteam mit Chiara Hölzl brilliert, aber auch Stefan Kraft glänzt.

Hinzenbach. Österreichs Skispringerinnen sind die klaren Gewinnerinnen in der bisherigen Wintersportsaison. Chiara Hölzl, 22, kommt nach elf von 21 Einzelbewerben mit dem Gelben Trikot der Gesamt-Weltcupführenden zum Heim-Event nach Hinzenbach. Hölzl gewann vier Konkurrenzen, Eva Pinkelnig drei und Marita Kramer jubele einmal. Auch der Heimsieg ist am Samstag (14.15 Uhr, live ORF 1) greifbar nahe, Hölzl gewann die Qualifikation mit einem Sprung auf 92 Meter.

Acht Siege, zwanzig Podestplätze und die überlegene Führung im Nationencup, die Mannschaft von Cheftrainer Harald Rodlauer sorgt für Furore. Drei Medaillen bei der WM 2019 dienten als Starthilfe, „da haben die Mädels erstmals gesehen, was möglich ist“, sagt Rodlauer, der auch Kombinierer betreute, als Polizist nach dem Rechten sah oder als Trabocher Gemeinderat die Weichen zu stellen versuchte.

Überflug eines Pongauers

Der Steirer, 53, braucht aber auch Hilfe, vor allem Kombinierer-Co-Trainer Christoph Bieler sorgt mit dem richtigen Schnitt stets für perfekt sitzende Anzüge. Ob der Erfolge schwebe sein Team förmlich auf Wolke sieben. Ein Heimsieg, es wäre der erste nach Daniela Iraschko-Stolz 2015, „ist möglich. Und er wäre ein Wahnsinn.“

Auch bei den Skispringern trägt ein ÖSV-Adler das „Gelbe Trikot“. Nach seinem Sieg in Sapporo hebt Stefan Kraft in Willingen als Spitzenreiter ab. Vor zwei Einzelbewerben (je 16 Uhr/live ORF 1) hat der Salzburger 63 Punkte Vorsprung im Gesamtweltcup auf den Deutschen Karl Geiger. Behält der Pongauer, 26, die Führung, kommt er als Nummer eins auf den Kulm, der nach zweijähriger Pause in den Skiflug-Weltcup zurückkehrt (14. bis 16. Februar) und sich laut OK-Chef Christoph Prüller im Zweijahresrhythmus für Rekorde und Überflüge herausputzen soll.

Kraft, Doppelweltmeister von 2017, gewann zuletzt auch 2017 die „Große Kristallkugel“. (fin)

