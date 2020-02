Ein ungleiches Trio beherrscht die Slalom-Welt

Ski. Auch im Stangenwald droht die Konkurrenz zu enteilen, nur Marco Schwarz kann mithalten.

Chamonix/Wien. Ob ein Nackenschlag wie im Riesentorlauf von Garmisch-Partenkirchen – Manuel Feller war als 28. bester Österreicher – auch Folgen für den Slalomschwung der ÖSV-Techniker hat, wird sich heute zeigen. Erstmals seit 15 Jahren steht in Chamonix ein Slalom auf dem Programm (10/13 Uhr, live ORF1), und auf den kurzen Latten präsentierten sich die Österreicher zuletzt deutlich besser als im Riesentorlauf. Für einen Sieg reichte es aber noch nicht, auch im Stangenwald geben andere den Ton an. Ein Top-Trio hat sich im Lauf des Winters herauskristallisiert.



• Henrik Kristoffersen. Ein Spaziergang ist der Weg zum Gesamtweltcupsieg auch ohne Marcel Hirscher keiner. Zwar liegt der Norweger, 25, knapp in Führung, während Hirscher im Jänner aber meist für eine Vorentscheidung gesorgt hat, fehlt Kristoffersen die dafür nötige Konstanz. Punkte sammelt er vor allem im Slalom. Abgesehen von Zagreb (19.) landete der Disziplinen-Führende in allen sieben Rennen in den Top vier, ihn Schladming kehrte er auf die Siegerstraße zurück.

Chamonix könnte nun zum Schlüsselmoment werden. Alexis Pinturault, sein erster Verfolger im Gesamtweltcup, hat in Garmisch gewonnen, gibt sich betont locker und tritt vor Heimkulisse an. Kristoffersen hingegen plagten zuletzt Schulterprobleme, auch seine Verbissenheit konnte der Norweger nicht verbergen. Was ihm viele übel nehmen: Kristoffersen fehlt die authentische Freundlichkeit, mit der seine Landsleute Svindal, Jansrud und Kilde zu Publikumslieblingen geworden sind.



• Daniel Yule. Der Kitzbühel-Sieger ist eine der spannendsten Figuren im Weltcup. Yule, 26, war kein Supertalent, ist technisch wohl auch nicht der allerstärkste. Aber der Schweizer marschierte wie das gesamte eidgenössische Slalomteam kontinuierlich in Richtung Weltspitze. Vor Chamonix ist Yule die Nummer zwei im Slalomweltcup, mit vier Weltcupsiegen, drei davon in diesem Winter, ist er bereits jetzt Schweizer Rekordsieger im Slalom.

Den Schweizer Pass hat er erst seit 2008. Yules Vater ist Engländer, die Mutter Schottin. Es heißt, er sei einem Single Malt nicht abgeneigt, wenn kein Rennen ansteht. Yule, der im abgelegenen Walliser Val Ferret lebt, absolviert neben der Skikarriere ein Wirtschaftsstudium und gründete in China eine Skischule. FIS-Präsident Gian Franco Kasper kritisierte er für umstrittene Aussagen zum Klimawandel.



• Clément Noël. Anders als Yule besticht der groß gewachsene Franzose (1,91 m) mit seiner Skitechnik. Angeeignet hat er sie sich im Skigymnasium Albertville, mit 15 Jahren zog Noël von seiner Heimat in den Vogesen zu einer Gastfamilie nach Val d'Isère. Inzwischen ist er 22 Jahre alt, hat bereits fünf Slaloms gewonnen, darunter zweimal Wengen und einmal Kitzbühel, im Slalomweltcup lauert er hinter Yule und Kristoffersen.

Am Start hört Noël französische Chansons, dann wählt er die engste Linie und zieht sie meist leichtfüßig durch. Doch er beherrscht auch den wilden Ritt: In Schladming raste er nach verpatztem ersten Lauf von Rang 30 auf vier. Chamonix wird eine Reifeprüfung: Beim jüngsten Heimrennen in Val d'Isère schied Noël aus.



Am ehesten fordern konnte dieses Trio zuletzt Marco Schwarz. Der Kärntner, 24, war Zweiter in Kitzbühel und schied in Schladming als Halbzeitführender aus. Druck sollte Schwarz heute dennoch keinen verspüren, im Gegenteil. In seiner Comeback-Saison nach Kreuzbandriss übertrifft er im Slalom schon jetzt alle Erwartungen.

