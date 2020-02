Wer schießt jetzt Salzburgs Tore?

Fußball. Salzburgs Sportchef, Christoph Freund, blickt dem Rückrunden-Start und dem Cup-Auftritt in Amstetten mit Freude entgegen. Abgänge von Haaland und Minamino sind „verdaut“.

Salzburg. Die Winterpause, die Österreichs Fußball einlegt, ist Kostverächtern zu kurz. Anderen sind diese 54 Tage wiederum zu lang. In diesem Punkt ist Österreichs Fußball jedoch in Europa Branchenleader. England pausiert gar nicht, in Spanien setzt der Betrieb zwölf Tage aus, in Italien 14, in Frankreich (20), in Deutschland 26.

Von weitreichender Relevanz ist diese Pause vor allem in zwei Aspekten: Ab 24. Mai startet Franco Foda bereits den EM-Countdown in Bad Tatzmannsdorf. Dass das finale Ligaspiel mit dem Play-off-Rückspiel um einen Europacup-Platz am 26. Mai stattfindet, entbehrt folglich nicht einer gewissen Ironie. Dass Fußballer Zeit zur Regeneration brauchen respektive Fans bei Frost auf der Tribüne nicht doppelt leiden sollen, darf nicht unerwähnt bleiben.

Ligaschlager am Valentinstag

Ungeachtet all dessen: Seit Freitag rollt in Österreich wieder der Fußball. Das Cup-Viertelfinale steht auf dem Programm, und mit großem Interesse wird dann auch der Auftritt von RB Salzburg verfolgt werden. Wie schlägt sich der Tabellenführer ohne Torgarant Erling Haaland? Gibt es noch so gute Pässe oder Flanken ohne Takumi Minamino? Dazu liegt der Lask auf der Lauer, ist nur zwei Punkte zurück. Und bereits am Valentinstag könnte die Wachablöse an der Tabellenspitze gelingen. Am 14. Februar steigt zum Start der Bundesliga-Rückrunde gleich der Schlager.

Geht es nach Salzburgs Sportdirektor, Christoph Freund, ist alles so, wie es immer war. Seine Mannschaft hat auch diese Abgänge verdaut und ist erfolgshungriger denn je. Freund blickt rund sieben Monate zurück: „Damals haben Marco Rose und fünf Stammspieler den Klub verlassen. Im Sommer hatten viele erwartet, dass wir den Umbruch nicht verkraften. Das haben wir aber. Genauso ein Gefühl habe ich jetzt auch.“

Die fulminante Entwicklung mancher Spieler verfolge er mit „großer Freude“. Dass auch der Klubkassier applaudiert, versteht sich von selbst. Mit dem Verkauf von Leistungsträgern läuft aber automatisch auch die Angst einher, dass manche Auftritte jäh enden können. Etwa in der Europa League, in der im Sechzehntelfinale das Wiedersehen mit Adi Hütter, Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker, also das Duell mit Eintracht Frankfurt, ansteht. Freund nickt, die Wahrheit zeige sich dann im Spiel. Der „Spirit in der Mannschaft stimmt“, jeder zeige Leidenschaft, Willen. Und Tore in Testspielen würden das belegen: 6:0 gegen Al Arabi, 6:3 gegen St. Petersburg, 3:0 gegen Zabrze und 6:0 gegen BW Linz.

Wer aber übernimmt die Rolle des Torjägers? Hwang Hee-chan war mit der Premier League oder dem HSV in Verbindung gebracht worden, ist aber bei den Bullen geblieben. Er traf dreimal und gilt als Leistungsträger. Ähnliches erhoffe sich Freund von neuen Offensivkräften wie Karim Adeyemi (18, zuvor Liefering) oder Noah Okafor (19, Basel, 11,2 Mio. Euro Ablöse). Viele setzen auch auf Patson Daka, der sich ob der Freiräume jetzt noch besser entfalten könnte.

Einer, der hingegen weiter auf seine große Chance warten muss, ist Smail Prevljak. Der 24-jährige bosnische Stürmer, der sich nach Abgängen von Munas Dabbur und Fredrik Gulbrandsen einiges ausgerechnet hatte, war zu Saisonbeginn verletzt und kam schließlich kaum zum Zug. Nun folgte die Leihe zum belgischen Erstligisten Eupen. „Wir konnten ihm nicht die Garantie für viel Spielzeit geben“, sagt Freund. „Wir brauchen aber auch Spieler, die sich mit ihrer Situation identifizieren können.“

Ungeachtet aller Ambitionen in Europa bleibt die heimische Silberware das höchste Begehr. Der siebente Titel in Folge werde erwartet, von Branche wie Fans. Freund weiß das, warnt jedoch vor der „Normalität“. Für ihn sei es noch immer „außergewöhnlich, was passiert ist. Man sollte demütig sein.“ Vor allem am Sonntag in Amstetten (18 Uhr), im Cup. Andere Welt, neues Spiel – und verlieren verboten. (fin)

ÖFB-CUP Heute warten interessante Vergleiche im Viertelfinale des ÖFB-Cups. Es ist ein West-Vergleich zwischen Zweitligist Austria Lustenau und WSG Tirol (15 Uhr/Sport +) sowie das Topspiel zwischen Lask Sturm Graz (18/ORF 1) in Linz. Am Sonntag schließt Titelverteidiger RB Salzburg die Runde der letzten acht bei Zweitligist SKU Amstetten (18 Uhr, live ORF1) ab. Das Cupfinale findet am 1. Mai wieder in Klagenfurt statt. Der Vertrag mit dem Wörthersee-Stadion läuft bis 2022.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.02.2020)