Jazz in Liedform, bluesige Einkehr und peitschende Grooves

Das Quartett von Martin Philadelphy bot famose Vielfalt im Porgy & Bess.

Der zögerliche Beginn war beinah kokett: Martin Eberle beatmete vorsichtig seine Trompete, Bassist Stefan Thaler variierte sachte, während Trommler Niki Dolp noch ruhte. Martin Philadelphy, der Leader, prüfte versonnen die Saiten seiner Gitarre. Als es schließlich losging, war das Quartett rasch auf Betriebstemperatur. Es war die Leidenschaft, die die Vier so erhitzte. „Templar Rode“ als erstes Stück: orientalische Melodie und flüssige, Rhythmen, die Dolp in existenzialistischer Pose trommelte. Den für diese Bewegung obligatorischen schwarzen Rollkragenpulli dichtete so manches Betrachterauge hinzu. Warum? Weil es in dieser Musik ums Ganze geht.

Punkto Obsession kann es hierzulande kaum jemand mit Philadelphy aufnehmen. Der Tiroler will alles gleichzeitig, permanenter Wechsel der Ästhetiken scheint die Devise zu lauten. Mal fand das dynamische Quartett Freiheit in der Selbstbeschränkung durch das Liedformat, dann wieder im wilden Ausbruch daraus.

Freie, jazzige Passagen wechselten mit bluesiger Einkehr und peitschenden Soulgrooves. Gleißende Trompetenriffs leiteten „The Dancing Ship“ ein. Philadelphy spielte dazu eine zappaeske Gitarre, Klänge, die sich verspielt selbst ironisierten. „Know Not“ hob an, ein butterweiches Lied, dessen Text aus der Feder der Schriftstellerin Jane Le Croy stammt. Sanfte Trompeteneinschübe und glühende Blues-Gitarre prägten diese kaum verdeckte Hommage an Johnny Cash.

Frank Zappa steht Pate

Vom musikalischen Duktus her ging das Richtung Joe Henry, jenes amerikanischen Singer-Songwriters, der mit Jazzern wie Ornette Coleman und Don Cherry aufnahm. Den Augenblick jazzmäßig in der Liedform zu leben, darauf kam es diesen Musikern an. Und so endete so manches Stück an diesem erfreulichen Abend in einem krachigen Furioso. Einmal noch stand Zappa Pate: Beim Deutsch gesungenen „Einklang“ probierte sich Philadelphy im hellen Silbengesang eines George Duke, der ja einst bei Zappa die zweite Stimme sang.

Danach wurde es elegisch. „Nahtloses Blau, Übermaß an Licht sich auf den Wellen silbern bricht“, sang Philadelphy verhalten, ehe der Haifisch aus der Tiefe schoss. Nicht einmal das Grauen kann seine Verträumtheit stören. „Der Hai will doch nur probebeißen“, beruhigte er. Der Subtext zur Lakonik der gesungenen Worte kam von der weinenden Gitarre. Final wurde „Makumba Rock“ gegeben. Es klang wie das Beste der alten Motown-Instrumental-Band BookerT.&The M.G.'s. Trompeter Eberle trat heftig die Effektpedale, während der Rest der Truppe sich in den Seilen eines unwiderstehlichen Monstergrooves wiegte. Famos!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.02.2020)