Yule führt im Slalom von Chamonix, Schwarz Fünfter

Der Schweizer hat 0,24 Sekunden Vorsprung auf Clement Noel und geht damit als Halbzeitführender in den zweiten Durchgang des Weltcup-Slaloms.

Daniel Yule geht als Halbzeitführender in den zweiten Durchgang des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Herren in Chamonix (13.00 Uhr/live ORF 1). Der Schweizer hat 0,24 Sekunden Vorsprung auf Clement Noel (FRA) sowie 0,47 auf Stefano Gross (ITA). Hinter dem Franzosen Alexis Pinturault (0,48) ist der Kärntner Marco Schwarz ex aequo mit dem Norweger Sebastian Foss-Solevaag Fünfter (0,82).

Adrian Pertl ist mit 1,01 Rückstand zweitbester Österreicher (9. nach 47 Läufern). Größer ist der Rückstand bereits bei Michael Matt (1,67), Fabio Gstrein (1,88). Marc Digruber (2,10), Manuel Feller (2,13) und Johannes Strolz (2,38) mussten um die Finalteilnahme bangen.

Der Norweger Henrik Kristoffersen fädelte wenige Tore vor dem Ziel ein, damit droht ihm gleich der Verlust von zwei Weltcup-Führungen. Pinturault könnte im Gesamtweltcup vorbeiziehen, Yule in der Slalomwertung.

(APA)