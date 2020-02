Kogler zu Kurz: „Vetodrohung halte ich für uneuropäisch“

(c) Katharina F.-Roßboth

Die Ankündigung des Kanzlers, das EU-Budget im Notfall zu blockieren, hält Vizekanzler Werner Kogler „wahrscheinlich für Populismus“. Die ÖVP agiere oft wie ein Flipperautomat.

Sie haben am Bundeskongress gesagt: „Vizekanzler klingt so barock. Daran muss ich mich erst gewöhnen.“ Ist Ihnen das schon gelungen?



Werner Kogler: Ich bin nach wie vor lieber Verantwortungsträger als Amtsträger. Aber nach vier Wochen muss ich mich mit diesen Begrifflichkeiten nicht mehr aufhalten. Wir beginnen nun im Ressort im Maschinenraum die Räder anzuwerfen.



Bisher sind die offenbar noch nicht gelaufen. Bei der Sicherungshaft, dem Kopftuchverbot für Lehrerinnen, dem Austausch der Kuratoriumsvorsitzenden der Bundesmuseen und so einigem mehr konnte man sich des Eindrucks kaum erwehren, dass die Grünen von der ÖVP vorgeführt werden.