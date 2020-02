In Deutschland gab es heftige Proteste gegen die Wahl Kemmerichs mit Unterstützung der FPD.

Der am Mittwoch gewählte FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich tritt von seinem Amt zurück. Das geschehe "mit sofortiger Wirkung“, so Kemmerich.

Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Das teilte die FDP-Landtagsfraktion am Samstag in Erfurt mit. Auf Twitter erklärte Kemmerich, er wolle sämtlliche Bezüge an die Staatskasse zurückgeben. Noch gestern lehnte Kemmerich einen sofortigen Rücktritt ab.

Die große Koalition in Berlin fordert indes gemeinsam eine baldige Neuwahl in dem deutschen Bundesland. Nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses betonten CDU, CSU und SPD in Berlin, dass umgehend ein neuer Ministerpräsident im Landtag gewählt werden müsse.

Kemmerich wurde am Mittwoch im dritten Wahlgang zum neuen Ministerpräsidenten gewählt - auch mit Stimmen der rechtspopulistischen "Alternative für Deutschland" (AfD), die bisher von den etablierten Parteien geächtet wurde.

Ich habe soeben meinen Rücktritt als Ministerpräsident des Freistaats Thüringen mit sofortiger Wirkung erklärt. Sämtliche aus dem Amt des Ministerpräsidenten und des geschäftsführenden Ministerpräsidenten entstehenden Bezüge werde ich an die Staatskasse zurückgeben.“ — Thomas L. Kemmerich (@KemmerichThL) February 8, 2020

(APA/red.)