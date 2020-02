Maria Großbauer: „Ich habe schon Herren im Kleid gesehen“

Den Opernball eröffnet heuer auch ein Jungdamenpaar. Die Organisatorin Maria Großbauer über Regeln, Tradition - und ihren möglichen Nachfolger.

Zwei junge deutsche Frauen haben angefragt, den Opernball miteinander eröffnen zu dürfen. Wie war Ihre Reaktion?



Maria Großbauer: Wir haben die Bewerbung per Mail bekommen, die meisten internationalen Paare schreiben uns ein E-Mail. Es war das erste Mal, wir haben tatsächlich noch nie so eine Bewerbung bekommen. Weil ich öfter gefragt wurde, warum erst jetzt: Es hat sich einfach niemand beworben. Wir haben das intern mit dem Direktor und dem Pressechef besprochen und gefunden: Warum nicht? Die wichtigste Voraussetzung war der Linkswalzer. Sie haben auch von sich aus gesagt, dass eine im Frack und eine im Kleid eröffnen möchte. Ich denke, im Jahr 2020 muss das nicht so eine große Diskussion sein.



Aber es hat einen gewissen Symbolwert.



Es hat sich ergeben, die Damen können tanzen, sie sind zwischen 17 und 24 – und das zählt.



Könnte es in Zukunft vielleicht selbstverständlich sein, dass eine Frau eine Frau auffordern kann, ein Mann einen Mann?