Schlange stehen für „Mayor Pete“

Pete Buttigieg bei einer Wahlveranstaltung in New Hampshire.

Mit dem Erfolg in Iowa hat sich Pete Buttigieg ins Rampenlicht gespielt, auch in New Hampshire löst er Begeisterung aus. Tausende Anhänger trotzen der Kälte, um den Jungstar der US-Politik live zu sehen. Zu Besuch bei einer Wahlkampfrallye.

Es ist kalt an diesem Winterabend im hohen Norden der USA. Der eisige Wind weht durch die Gassen von Concord, der weniger als 50.000 Einwohner zählenden Hauptstadt von New Hampshire. Draußen ist es still, die meisten Geschäfte sind längst geschlossen. Spärliche Beleuchtung erhellt die Fußgängerübergänge, ein paar Jugendliche laufen über einen Zebrastreifen. Verkehr gibt es kaum, recht zügig geht es durch die Park Street am State House vorbei, dem Sitz des Gouverneurs. Plötzlich aber, nur zwei Straßen weiter, wird es hektisch.