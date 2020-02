Bernie Sanders: „Meine Ideen sind ganz und gar nicht radikal“

Bei den Demokraten in New Hampshire ist Bernie Sanders äußerst beliebt.

Bernie Sanders geht als demokratischer Favorit in die Wahl in New Hampshire. Dort will der selbsterklärte Sozialist auch Moderate auf seine Seite ziehen.

Bernie Sanders polarisiert. Das zeigt sich schon außerhalb des kleinen Opernhäuschens an der engen Hauptstraße von Derry. Der demokratische Präsidentschaftskandidat hat sich an diesem Vormittag für eine Town Hall angesagt – eine Veranstaltung in kleinem Rahmen, bei der er den Wählern die Gelegenheit geben will, möglichst viele Fragen zu stellen. Doch nicht alle der rund 30.000 Einwohner von Derry sind erfreut über den Besuch des Senators aus Vermont.