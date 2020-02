Michael Spindelegger: „Nicht warten, wen die Schlepper bringen“

Österreich muss sich seine Migranten besser aussuchen, sagt Michael Spindelegger, Leiter des Internationalen Zentrums für die Entwicklung von Migrationspolitik.

Michael Spindelegger sitzt in seinem Büro im ersten Bezirk, fünfter Stock, mit Blick auf die Dächer Wiens. Er nimmt sich Zeit, wirkt entspannt – so ruhig ging es in seinen Tagen als Außen- und Finanzminister nicht zu. Fragen zur Innenpolitik wiegelt er freundlich ab. Lieber spricht er über seinen aktuellen Job: Spindelegger leitet seit 2016 das Internationale Zentrum für die Entwicklung von Migrationspolitik (ICMPD) mit Sitz in Wien. Er plädiert für eine aktive Zuwanderungspolitik.