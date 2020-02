Das Kreuz mit der Debatte

So wie sie läuft, ist die Diskussion um fehlende Kreuze in Krankenzimmern selber ein Beispiel für fehlenden Respekt vor dem Kreuz.

Nachdem er erfahren musste, dass im Krankenhaus Nord der Gemeinde Wien keine Kreuze hängen, rief mich dieser Tage ein Herr an: Das Kreuz sei zu verteidigen, es sei doch Symbol des Abendländisch-Christlichen, „und von dem kommen wir her!“ Wir wurden dann unterbrochen. Schade. Ich hätte ihm gerne recht gegeben und gefragt, warum aber ausgerechnet eine Krankenhauswand Auskunft darüber geben soll, woher wir kommen. Sollen das alle Gebäude in öffentlicher Hand? Kreuze auch in den Umkleidekabinen der städtischen Hallenbäder? Auf dem Turm des Fernheizwerks?

VP-Stadtrat Markus Wölbitsch hat ähnlich argumentiert: „Das Kreuz ist nicht nur als religiöses Symbol zu sehen, sondern ist ein geistes- und kulturgeschichtliches Symbol Europas.“ Er konterte damit die Aussage des Krankenhausleiters, dass ein einziges religiöses Symbol an der Wand die Angehörigen anderer Religionen diskriminiere. Wölbitsch hat schon Recht. Aber warum die Patienten nur mit einem einzigen Symbol unserer Geistesgeschichte konfrontieren? Gehört nicht eine Platon-Büste dazu? Ein SPQR-Schriftzug? Germanische Runen?

Die Symboldiskussion bringt uns nicht weiter. Auch die Erklärung des Krankenhauses scheitert daran. Es geht beim Kreuz eben nicht um eine Präsenzmarke. Wozu auch, was sollte es da aussagen? „Hier operieren Christen“? „Ein Willkommen unseren christlichen Patienten“? Auch eine Logo-Überfrachtung bei Gleichbehandlung aller wäre nicht zu erwarten. Die Ausdrucksformen der Religionen sind ja vielfältig: Manche ziehen sich besonders an, manche folgen Speisegeboten – und manche hängen etwas auf, etwa ein Kreuz. Ein Spital, das Kreuze zulässt, diskriminiert genauso wenig wie eins, das Kopftücher erlaubt oder koscheres Essen auf der Speisekarte hat.

Und Christen hängen Kreuze auf, um ihr Revier abzustecken. Wie die VP-Abgeordnete Gudrun Kugler ausgedrückt hat, sagt das Kreuz, „dass das Leben auch dann sinnvoll ist, wenn es nicht produktiv ist. Und dass es etwas gibt, das über das, was wir angreifen können, hinausgeht, dass Krankheit und Tod nicht das letzte Wort haben.“ Am Kreuz, so sehen es die Christen, hat Gottes Sohn sein Leben aus Liebe für alle Menschen hingegeben. Das Kreuz gibt daher der Hoheit und Würde jedes Menschen Ausdruck. Die später auch dafür hingerichtete Ordens- und Krankenschwester Maria Restituta Kafka hat darum Kreuze aufgehängt, um dem Ungeist der Nazis in ihrem Spital etwas entgegenzusetzen.

Ja, das Kreuz hat hohen Wert. Gerade deshalb wäre ein nachdenklicher und weniger reflexhafter Umgang damit gut.



Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

