Lask stürmt ins Cup-Halbfinale

Sturm Graz mühte sich, hatte aber auf der Linzer Gugl keine Chance. Lask folgte den Zweitligisten Austria Lustenau und Wacker Innsbruck in die Runde de rletzten 4. Am Sonntag könnte Salzburg nachziehen.

Linz. Zwei Zweitligisten haben einen großen Traum. Wacker Innsbruck (5:3 nach Elfern gegen St. Pölten) und Austria Lustenau (5:4 nach Elfern gegen WSG Tirol, für die Stefan Maierhofer vergab) stehen im Halbfinale des ÖFB-Cups. Treffen sie im nächsten Spiel aufeinander, steht ein Unterhausklub im Endspiel am 1. Mai in Klagenfurt.

Aber auch die Spitzenteams der Bundesliga sind weiter im Rennen. Denn Lask besiegte gestern in Linz Sturm Graz mit 2:0 (Tore: Klauss, 61.; Balic 94.). Und heute steigt Titelverteidiger Salzburg in Amstetten (18 Uhr, live ORF1) in den Ring.

Die Bilanz der Bullen kann sich in diesem Bewerb sehen lassen: Seit 2014 eroberte man fünf von sechs Titeln, gewann 32 von 33 Partien. Das Torverhältnis ist erstaunlich: 124:15.