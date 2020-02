Leverkusen beschert Dortmund Ernüchterung

Aus im Cup, jetzt wackelig im 7-Tore-Spiel: Dortmund unterliegt Leverkusen mit 3:4 und lässt wichtige Punkte liegen.

Leverkusen. Aus im Cup, Rückschlag in der Bundesliga - nach starkem Start in die Rückrunde ist bei Dortmund trotz eines Traumtores von Neuzugang Emre Can wieder Ernüchterung eingekehrt.

Wie schon beim Cup-Flop in Bremen (2:3) vier Tage zuvor blieb die Mannschaft von Trainer Lucien Favre auch beim 3:4 (2:2) in Leverkusen den Nachweis ihrer Klasse schuldig. Vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena sorgten Kevin Volland (20./43.), Leon Bailey (81.) und Lars Bender (82.) für den Sieg der Bayer-Elf, die im Kampf um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Erfolg feierte. Dagegen verpasste der BVB trotz der Treffer von Mats Hummels (22.), Can (33.) und Raphael Guerreiro (65.) die Chance, zumindest für einen Tag mit dem Spitzenreiter aus München gleichzuziehen.

Aleksandar Dragović kam in den Schlussminuten (ab 89.), Julian Baumgartlinger fehlte mit Knieproblemen.