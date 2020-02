Brauchen wir künftig noch Fahrschulen?

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Rik Rey / Westend61 / picturedesk

Sicherheitsfeatures, die dem Fahrer nur assistieren, sind fast schon von gestern: Wir stehen vor der Einführung pilotierender Systeme. Muss man dann noch in die Fahrschule? Blick auf eine Branche, die beschlossen hat, nicht aussterben zu wollen.

Dass das autonom fahrende Elektroauto nicht der Weisheit letzter Schluss ist, wenn es seinen Besitzer (oder sagen wir besser, von wegen Mobility as a Service: Nutzer) in der Früh in die Stadt hineinstaut, alsdann in eine Umlaufbahn, Parkgarage an der Peripherie oder sonst wohin verschwindet und erst auf elektronischen Zuruf wiederum in Erscheinung rollt, um in der Abendverkehrsspitze zwar lokal keine schlechte Luft, aber auch keine Meter zu machen, ist evident.



Dass das rote Wien von den Plänen der damaligen türkis-blauen Bundesregierung, die Busspuren für Elektroautos freizugeben, nicht nur wegen der politisch-semantischen Notwendigkeiten nicht begeistert war („Opposition“ heißt, dagegen zu sein), ist objektiv betrachtet mehr als verständlich.



Ist der letzte Führerschein-Neuling, wie es ein reißerischer Buchtitel prognostiziert, wirklich schon geboren? Fahren die Autos tatsächlich bald von selbst? Die erste Frage ist ziemlich sicher zu verneinen, die zweite Frage hingegen mit einem „Ja, aber“ zu beantworten.