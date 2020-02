Hello Mary Lou

Wie der gleichnamige Musikklassiker von Rickie Nelson rockt Mary Lou McDonald mit ihrer Partei Sinn Féin die irische Politik.

Wie der gleichnamige Musikklassiker von Rickie Nelson rockt Mary Lou McDonald mit ihrer Partei Sinn Féin die irische Politik. Beobachter sprechen schon von der größten politischen Umwälzung seit Ausrufung der Republik Irland: Mit dem Ergebnis der Wahl von Samstag sind die einst geächteten „Shinners“ nun auf Augenhöhe mit den traditionellen Regierungsparteien Fine Gael und Fianna Fáil.

„Shinner“ ist eine oft mit verächtlichem Unterton verwendete Bezeichnung für einen Anhänger von Sinn Féin (Irisch für: „Wir selbst“). Die Partei war historisch mit der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) verbunden, die den Weg von einer Freiheitsbewegung zu einer kriminellen Terrororganisation nahm. Mit einem Tritt gegen das Schienbein („shin“) war es da längst nicht getan, berüchtigt war die IRA unter anderem für die Praxis des „knee-capping“, einem Schuss in die Kniekehle.

Nun aber wird das Tanzbein geschwungen. McDonald ist nicht nur die erste Frau an der Spitze von Sinn Féin, ihre Wahl zur Parteivorsitzenden im Februar 2018, als sie Langzeit-Präsident Gerry Adams ablöste, markierte auch einen Generationswechsel: Sie ist die erste Parteiführerin, die keine (historischen) Verbindungen zur IRA hat. Als die „Troubles“ in Nordirland 1968 mit aller Gewalt ausbrachen, war noch McDonald noch nicht einmal geboren: Sie kam am 1. Mai 1969 in Dublin zur Welt.

Umso entschiedener verfolgt sie nun einen Kurs, der an den Freiheitskampf der Iren von Großbritannien vor hundert Jahren zurückführt: Sinn Féin verlangt nach dem Brexit eine Volksabstimmung über die Vereinigung der Republik Irland mit dem nach wie vor von London kontrollierten Nordirland innerhalb von fünf Jahren. Die Forderung ist durch das Karfreitagsabkommen von 1998 gedeckt. Dennoch wird sie von den anderen irischen Parteien als voreilig abgelehnt, und in London löst sie reines Entsetzen aus: Nichts, so scheint es, fürchtet die Regierung Johnson, die sich als Vollstrecker des Brexit-Volkswillen versteht, mehr als die Stimme des (irischen oder schottischen) Volkes.

Doch jetzt wird man sich darauf einstellen müssen, dass in Dublin ein neuer Ton angeschlagen wird. Well hello, Mary Lou.