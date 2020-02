Die Rückbesinnung des „Eisprinzen“

Yuzuru Hanyu schrieb mit altem Programm seine Erfolgsgeschichte weiter. In Japan wird der Doppel-Olympiasieger für weit mehr als Weltrekorde verehrt.

Seoul. Und dann flogen wieder die Winnie Puuhs. Sie sind das inoffizielle Maskottchen von Eiskunstläufer Yuzuru Hanyu und der Japaner hat beim Vier-Kontinente-Cup in Seoul nicht nur seine Fans in den Bann gezogen. Nachdem er im Kurzprogramm Weltrekord (111,82 Punkte) gelaufen war, entschied der Doppel-Olympiasieger auch die Kür für sich und triumphierte mit 299,42 Zählern erstmals in seiner Karriere bei der WM-Generalprobe.

„Es fühlt sich gut an, endlich zu gewinnen. Mit meiner Performance bin ich nicht wirklich zufrieden“, erklärte Hanyu. „Ich habe mein Programm noch nicht perfektioniert. Ich brauche noch Zeit.“ Es war eine Warnung an die Konkurrenz, denn in Seoul gewann der 25-Jährige, obwohl er beim Vierfach-Lutz mit der Hand das Eis berührte und beim Vierfach-Toeloop stürzte. Bis zur WM in Montreal hat Hanyu, der in Toronto trainiert, noch fünf Wochen Zeit.

Hanyu gilt als einer der komplettesten Eiskunstläufer der Geschichte, so sehr vereint er Sprungstärke und Ausdruck auf dem Eis. Der Hype um ihn in Japan enorm, Tickets für Wettkämpfe werden nur noch nach Lotterie-System vergeben und viele Fans fliegen deshalb um die Welt, um ihren „Eisprinzen“ einmal live zu sehen. Dabei hat der 25-Jährige wider des allgemeinen Trends nicht einmal einen Social-Media-Auftritt und gibt nur selten Interviews. Die tiefe Heimat-Verbundenheit resultiert aus einem traumatischen Erlebnis: 2011 erschütterte ein Erdbeben Hanyus Heimatstadt Sendai, das Eis in der Halle brach damals unter seinen Füßen. Der Tsunami auf Fukushima war die verheerende Folge. Inmitten dieser Zerstörung wollte der aufstrebende Athlet seinen Landsleuten Ablenkung und Mut schenken. 2014 avancierte er nicht nur zu Japans erstem männlichen Eiskunstlauf-Olympiasieger, sondern verteidigte 2018 erstmals seit 66 Jahren den Thron erfolgreich.

Nachdem Hanyu 2019 bei WM und Grand-Prix-Finale seinem US-Rivalen Nathan Chen (pausierte in Korea) den Vortritt lassen musste, meldete er sich nun mit adaptiertem Olympia-Programm eindrucksvoll zurück. Das sei keine nostalgische Aktion, „das ist die Art, wie ich laufen möchte“, betonte er. Mit Erfolg: Als erstem Eiskunstläufer gelang ihm der Super Slam aus Junioren-WM, WM, GP-Finale, Olympia und Kontinente-Cup. (swi)

