Gold und Russland top

Auf Einjahressicht liegen die meisten heimischen Fonds per Ende Jänner im Plus.

Wien. Die heimischen Investmentfonds liegen auf Zwölfmonatssicht nach wie vor im Plus. Die durchschnittliche Einjahresperformance lag im Jänner bei plus 9,65 Prozent, nach 13,59 Prozent im Dezember. Die Fünfjahresperformance belief sich im Schnitt auf plus 2,90 Prozent pro Jahr, nach plus 3,45 Prozent im Dezember.

Das geht aus der monatlichen Statistik der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) hervor. Auf Fünfjahressicht lagen 1036 Fonds im Plus und 99 im Minus, zwei notierten unverändert. Bei der einjährigen Performance standen 1460 Fonds im Plus, fünf blieben unverändert und 48 notierten im Minus.

Auf Einjahressicht zeichnen sich Technologie- und Goldfonds durch eine gute Performance aus. So legte der Raiffeisen-Technologie-Aktien-Fonds um 42,86 Prozent zu, gefolgt vom Erste-Stock-Techno-Fonds der Erste Asset Management (EAM) mit plus 42,05 Prozent und dem C-Quadrat Gold & Resources Fund der LLB Invest mit plus 41,04 Prozent. Dagegen stand der Klassik-Aktien-Emerging-Markets-Fonds der Raiffeisen (minus 6,17 Prozent) ganz unten auf der Liste. Dahinter folgten zwei Fonds der Bank Gutmann KAG, und zwar der Gutmann-Open-Duration-Fonds (minus 5,32 Prozent) und der „DSC Equity Fund – Energy“ (minus 4,25 Prozent).

Über einen Fünfjahreszeitraum betrachtet waren Russland- und Technologie-Fonds gefragt. Die stärkste Performance verzeichnete der Raiffeisen-Technologie-Aktien-Fonds mit plus 19,17 Prozent pro Jahr, dahinter rangierten der Raiffeisen-Russland-Aktien-Fonds mit plus 18,83 Prozent und der „DSC EQ Fund – Information Technology“ der Bank Gutmann KAG mit plus 18,03 Prozent. Die Liste der Verlierer führten der Erste-Stock-Istanbul-Fonds der EAM (minus 10,54 Prozent), der Q1-Euro-Special-Fonds der LBB Invest (minus 6,60 Prozent) und der Strategic Commodity Fund der Spängler IQAM Invest (minus 6,06 Prozent) an. (APA)

