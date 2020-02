Zahlreiche Unfälle auf den Skipisten mit teils Schwerverletzten

Großeinsatz für die Rettungskräfte auf den heimischen Skipisten.

Innsbruck. Eine 15-jährige Skifahrerin hat am Samstag in Kitzbühel beim Zusammenprall mit einem Baum schwerste Kopfverletzungen erlitten. Die junge Serbin verlor auf einer rot markierten Piste am Hahnenkamm die Kontrolle über ihre Skier und fuhr ungebremst in ein Waldstück. Zeitgleich ist eine zehnjährige Oberösterreicherin in Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf) bei einem Skiunfall so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kirchdorf geflogen werden musste. Am Aineck (Lungau) wurde eine Tschechin (47) beim Zusammenstoß mit einem Snowboarder schwer verletzt. Der Mann flüchtete. Und in Wagrain (Pongau) war eine 21-jährige Niederösterreicherin nach der Kollision mit einem 16-Jährigen kurz bewusstlos geworden. Eineinhalb Stunden später stießen in dem Skigebiet erneut zwei Skifahrer zusammen. Dabei erlitt ein 53-Jähriger einen beidseitigen Bruch des Oberarmkopfes.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2020)