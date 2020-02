Joanna Godwin-Seidl inszeniert in Wien „The Mountaintop“ in englischer Sprache: Ein Stück über Martin Luther Kings letzte Stunden.

Es ist spätabends, in einem Hotel in Memphis. Wenige Stunden zuvor hat er eine seiner emotionalsten Reden („I've been to the mountaintop“) gehalten und darin auch seinen Tod prophezeit. Jetzt sitzt Martin Luther King in seinem Hotelzimmer, gesundheitlich und emotional angeschlagen, will an einer Rede arbeiten und bestellt sich einen Kaffee.