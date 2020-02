Rekord, dann Olympiagold Flug eines „Wunderkindes“

Stabhochspringer Armand Duplantis überquert 6,17 Meter und gilt damit als Tokio-Favorit.

Torun. Weltrekorde in der Leichtathletik bedeuten nicht bloß das Überqueren einer Stadionmarkierung. Freilich eilen bei Topsprintern, seit Jahrzehnten währenden Ostblock-Resultaten oder gigantischen Würfen oft Bedenken ob der Zuhilfenahme gewisser Substanzen einher, doch im Stabhochsprung gehört ein Mix aus Geschick, Know-how, Material und Vertrauen dazu.

Obwohl Stabhochsprung-Europameister Armand Duplantis, 20, längst als Wunderkind gepriesen wird, staunte die Szene, als der Schwede beim World Indoor Meeting in Torun, Polen, zum Rekord abhob. 6,17 Meter überquerte Duplantis, der seit seinem siebenten Lebensjahr diesen Sport betreibt. 1,81 Meter groß, 79 Kilogramm schwer, geboren in Lafayette, USA, und ob der Eltern – Vater Hochspringer (5,80 m), Mutter Siebenkämpferin – „genetisch“ vorbelastet, überbot den sechs Jahre alten Weltrekord des Franzosen Renaud Lavillenie um einen Zentimeter. Im zweiten Wettkampf der Saison, der Sprung in das Olympiajahr hätte besser nicht sein können.

Dass „Mondo“, wie man ihn ruft, damit für die Sommerspiele in Tokio (ab 24. Juli) als Topfavorit gilt, versteht sich von selbst.

Wichtige Heimsiege in Linz

Auch in Linz sorgte ein LA-Meeting für Begeisterung. Beim von Wolfgang Adler organisierten „Gugl Indoor Meeting“ siegte Lokalmatadorin Verena Preiner, 25, im neu eingeführten Hallen-Dreikampf (60 m Hürden, Kugel/14,9 m, Weitsprung). 60-m-Sprinter Markus Fuchs siegte in 6,62 Sekunden. Über 3000 Meter wurde Andreas Vojta mit 7:52,75 Minuten und persönlicher Bestzeit Zweiter. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2020)