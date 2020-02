Geglückte Landung zur Primetime

(c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Chiara Hölzl feiert den Doppelsieg in Hinzenbach. Die 22-Jährige ist die beste Skispringerin dieses Weltcup-Winters.

Chiara Hölzl, 22, fliegt zum Doppelsieg in Hinzenbach, bleibt die Nr. 1 im Weltcup und greift nach der großen Kristallkugel. Trainer Harald Rodlauer erklärt das „Geheimnis des Erfolges“.

Hinzenbach/Wien. Sechster Sieg, der vierte in Folge, das Double beim Heim-Event in Hinzenbach und Führende im Skisprung-Weltcup: Chiara Hölzl, 22, springt allen auf und davon. Sie schwebt aber nicht allein auf Wolke sieben. Ihre Zimmerkollegin Eva Pinkelnig wurde Zweite, Jacqueline Seifriedsberger, Lisa Eder und Daniela Iraschko-Stolz landeten auf den Plätzen sechs bis acht, Marita Kramer wurde Elfte. Sechs Österreicherinnen in den Top 11, das ist Rekord.

Im Gesamtweltcup baute Hölzl (1030 Punkte) ihre Führung auf die Norwegerin Maren Lundby aus. Sie hat jetzt 90 Punkte Vorsprung. „Was soll ich sagen? Das ist ein Traum. Das zu verstehen, dauert noch ein paar Tage.“

Das Team des Polizisten Harald Rodlauer (Dienststelle Niklasdorf) ist die erfolgreichste Mannschaft im ganzen Skiverband. Zehn Siege, über 20 Podestplätze, drei verschiedene Siegerinnen, Führung im Nationencup bzw. Nr. 1 im Gesamtweltcup, für den Steirer, 53, ist es die Bestätigung langjähriger Arbeit. Seine Reaktion? „Es ist nicht nur mein Erfolg, sondern der von allen.“ Das ist Teamgeist.

Der fliegende Schanzenfloh

Hölzl, sie kommt aus Schwarzach im Pongau, muss lachen, wenn man sie nach ihrem Spitznamen fragt. „Schanzenfloh“, sagt die 1,53 Meter große Sportlerin dann stolz. Doch in dieser Saison ist nichts mehr klein. Man bemüht Superlative, um zu beschreiben, welch Wandlung nicht nur sie, sondern das ganze Team vollzogen hat. Rodlauer, von 2011 bis 2013 bereits Damentrainer, dann Assistent bei den ÖSV-Herren und seit zwei Jahren wieder für die Damen im Einsatz, nennt Fakten, die das „Geheimnis des Erfolges“ erklären.

Es beginnt immer mit der Liebe zum Absprung, führt aber weiter zu pingeligem Training, dem Feilen an Form und Material. In seinem „kleinen, feinen Team“ würden mit Co-Trainer Romed Moroder, Techniker Norbert Mörtl und den Physiotherapeutinnen Anna-Maria Koller und Iris Hosp alle zusammenhalten. Und eine wichtige Rolle wird von Kombinierer-Olympiasieger Christoph Bieler übernommen. Er schaut darauf, dass der Damen-Anzug richtig sitzt. Der Tiroler kümmert sich um Stoffe, Farben und Schnitt.

Dass Erfolge alles vereinfachen und Reibereien oder Enttäuschungen vergessen lassen, sei klar, sagt Rodlauer. Seit der WM in Seefeld, als drei Medaillen gewonnen wurden, Hölzl jedoch als 26. im Einzel enttäuschte und prompt einen neuen Privat-Coach (Patrick Murnig, hilft auch Stefan Kraft) engagierte, sei alles anders. Intensiver, professioneller, mit Zielen: Kristallkugel, WM-Gold, Olympiasieg (seit Sotschi 2014 olympisch) – all das sei keinesfalls unerreichbar.

Damen-Skispringen ist seit der WM 2009 in Liberec in der Gunst des Weltverbandes FIS gestiegen. Mittlerweile sind Skispringerinnen WM-Stammgäste, es gibt Mixed-Bewerbe und ab 2021 fällt die letzte Männer-Bastion mit dem ersten Großschanzen-Gold für Frauen.

Tournee und „Equal Pay“?

Bei der Vierschanzentournee kam die Idee einer parallel anhebenden Frauen-Tournee auf. Zweifel jedoch bleiben: ob der Leistungsdichte, der Popularität. Sie springen weiterhin in idyllischen Orten wie Hinzenbach. Und die Zuschauerkulisse blieb, trotz der Erfolgswelle, überschaubar.

Kein Umhinkommen wird es à la longue an der „Equal Pay“-Debatte geben. Sie drängt auch beim Skispringen zusehends in den Vordergrund. Bei den Herren ist ein Sieg 10.000 Franken (9340 €) wert, Hölzl bekommt hingegen nur 3000 Franken (2802 €). Warum? Dank Hölzl sind die Damen sogar auf ORF1 gelandet, Kristall ist funkelnd nahe – das hat seinen Preis.





1. Hölzl (AUT) 251 (87,5/87,5) 2. Pinkelnig 247,8 (87/88,5) 6. Seifriedsberger 232,1 7. Eder 226,7 8. Iraschko-Stolz 225,3 11. Kramer 224,1.

Gesamtweltcup (13/21): Hölzl 1030, Lundby 940

Nationencup: Österreich (3563), Japan (1740)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2020)