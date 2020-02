Warum Dortmund seine Torfestivals zu oft verliert

(c) APA/AFP/INA FASSBENDER (INA FASSBENDER)

Dortmund schaltet mit der 3:4-Enttäuschung von Leverkusen in den „Krisenmodus“ zurück. Die BVB-Offensive ist brillant, die Abwehr mit Mats Hummels jedoch schlechter als die mancher Abstiegskandidaten.

Dortmund. Erstmals blieb Ex-Salzburger Erling Haaland im BVB-Trikot ohne Tor. Selbst ein sehenswerter Treffer von Neuzugang Emre Can genügte Dortmund nicht, um im deutschen Titelkampf wieder mitzumischen. Im Gegenteil: Dem Aus im Cup (2:3 gegen Bremen) folgte mit der 3:4-Niederlage in Leverkusen ein höchst empfindlicher Rückschlag im Begehr nach der ersten Meisterschale seit 2012.

Die Partie war, unbestritten, sehr gut. Ein Spektakel mit Angriffen, Toren, Fouls, Protesten – sie bot alles, wonach Fußballer und Fans eigentlich lechzen. Nur, Mannschaften, die deutscher Meister werden wollen, gewinnen solche Spiele anstandslos. Und sie verkriechen sich nach Schlusspfiff nicht im „Krisen-Modus“. In Dortmund hat das jedoch, so scheint es, seit Jahren geradezu System.

Im Angriff trotz Haaland-Flaute ist Dortmund ein Musterbeispiel, trotz zu vieler vergebener Chancen ein beeindruckender Klub. In der Abwehr hingegen klaffen Löcher und schleichen sich nebst Mats Hummels (Tor zum 1:1) Fehler im Stellungsspiel ein, die man eher beim Tabellenletzten Paderborn vermuten würde. 81 Sekunden und zwei Gegentore genügten, um im Ruhrpott alles infrage zu stellen. Can: „Die Mannschaft hat viel Potenzial, aber muss noch eines lernen: Wenn man in Führung geht, muss man, auf gut Deutsch gesagt, dreckiger sein.“

Mehr Gegentore als Düsseldorf

Der ehemalige Liverpool- und Juventus-Legionär trägt seit kapp zwei Wochen das BVB-Trikot und bringt es auf den Punkt. Als eigentlich bessere Mannschaft gelingt es nicht bis selten, Vorsprünge und Siege über die Zeit zu bringen.

Die nackten Zahlen dokumentieren Dortmunds Dilemma. 20 Treffer hat der BVB bereits in den ersten fünf Pflichtspielen der Rückrunde erzielt – aber elf kassiert. Selbst der Tabellen-16., Düsseldorf, fing sich in diesem Zeitraum drei Gegentore weniger ein.

Im Fall herber Enttäuschungen ist immer der Trainer der Erste, den Fans, Medien, auf der Bank schmorende Ex-Weltmeister oder verärgerte Klubchefs als Schuldigen ausmachen. Vor allem der Drei-Punkte-Rückstand zur Tabellenspitze machte das Erlebte ja so bitter. „Dieses Spiel ist schwer zu verdauen“, sagt Trainer Lucien Favre und weiß, dass er in den kommenden Wochen wieder in der Kritik stehen wird. Alternativen beim BVB zu finden ist nicht leicht, allein ob der vielen Interessen, Sphären, Einflüsterer und Begehrlichkeiten. Selbst die Rückkehr zu einer Viererkette und der Einsatz zweier defensiver Mittelfeldspieler bescherte eher Ernüchterung denn defensive Stabilität.

Favre muss schnell handeln, und trotzdem behutsam agieren. Was, wenn Haaland vorne den Faden verliert? Wenn hinten weiter „billige“ Tore fallen? Wie reagiert der Klub, wenn es im Champions-League-Achtelfinale kaum überraschende Niederlagen gegen Paris SG (ab 18. Februar) setzt? Die Wochen der Dortmunder Wahrheit stehen an. Sie werden im Ruhrpott nicht jedem gefallen. (fin)







21. Runde: Frankfurt – Augsburg 5:0, Wolfsburg – Düsseldorf 1:1, Bremen – Union Berlin 0:2, Hertha BSC – Mainz 1:3, Freiburg – Hoffenheim 1:0, Schalke – Paderborn 1:1, Leverkusen – Dortmund 4:3, Gladbach – Köln abgesagt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2020)