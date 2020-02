Adlerhof im Siebenten in neuem Gewand

Laberln zum Mitnehmen, Frühstücksaustern und viele Details zum Staunen.

Wien. Der Adlerhof in der Burggasse im 7. Bezirk, unter eingesessenen Wienern für seinen kratzbürstigen Charme bekannt, hat sich in langwieriger Umgestaltungsarbeit ein neues Gewand verpasst und ist derzeit noch im Soft-Opening-Hineinspazier-Modus zu besuchen. Das Lokal wurde vom fußballverliebten Ewigbetreiber Stefan Giczi übernommen. Und zwar von dem jungen Gastronomenduo Manuel Köpf und Andreas Knünz, die auch das Wirr in der Burggasse, ein Stück weiter stadtauswärts, sowie das Wirr am Brunnenmarkt führen.

Im vorderen Bereich ist nicht nur eine Greißlervitrine installiert, die täglich ab 6.30 Brot und Wachauer Laberln der Dürnsteiner Bäckerei Schmidl verkauft, sondern – ganz in Nahversorgermanier – auch Milch, Butter und Staud's-Marmeladen. Später am Tag mutiert der nostalgisch gestaltete, straßenseitige Greißlereiteil dann zur Bar. Mit dem Interior-Design beauftragte man Archiguards und Atelier Karasinski, in Kooperation mit Artmüller Architekten: Original-Sechzigerjahre-Tapeten und Oswald-Haerdtl-Tischgestelle, ein Atrium samt romantisch weißer Wendeltreppe sowie zahlreiche Lampenfundstücke von Antiquitätenhändlern und dazu Thonet-Stühle. Zu essen gibt es diverse Frühstücksgerichte wie Monte-Cristo-Sandwich, Eggs Benedict oder auch – immer freitags – Austern. Abends (ab 14. Februar) bekommt man Chorizo-Huhn, Rotbarsch-Ceviche, Knödel-Trilogie und Salzburger Nockerln.



Adlerhof, Burggasse 51, 1070 Wien. Derzeit täglich Backwaren und Frühstück von 8 bis 16 Uhr, ab 14. Februar Soft-Opening-Phase mit Abendessen (16 bis 23 Uhr). (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2020)