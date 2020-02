Der südkoreanische Film „Parasite“ ist der erste nicht englischsprachige Film, der in der Königskategorie siegte. Joaquin Phoenix berührte mit seiner Dankesrede. Die Worte von Renée Zellweger gingen danach unter.

Die 92. Oscar-Nacht brachte viele Favoritensiege und eine große Überraschungen. Gleich zu Beginn der Gala konnte Hollywood-Beau Brad Pitt (im bereits vierten Anlauf) wie erwartet die begehrte Goldstatuette für seine Rolle in „Once Upon a Time in Hollywood“ erobern. Auch der Preis für Laura Dern („Marriage Story“) als beste Nebendarstellerin war keine Überraschung. In den Hauptkategorien lief es nicht anders: Sowohl Joaquin Phoenix („Joker“) als auch Renée Zellweger („Judy“) - bereits zum zweiten Mal - konnten die Preise einheimsen. Dann aber entwickelte sich unerwart der südkoreanische Film „Parasite“ zum Gewinner des Abends.

Die clevere Ungleichheitsparabel „Parasite“ gewann nicht nur in der Kategorie fremdsprachiger Film, sondern auch den Oscar für das beste Original-Drehbuch und Bong Joon Ho wurde als bester Regisseur gewürdigt. Diesem war sein Sieg so unangenehm, dass er anbot, seinen Oscar mit einer „Texas Chainsaw“ auseinanderzuschneiden, um ihn mit seinen Regie-Kollegen teilen zu können. Dass „Parasite“ letztlich auch noch als bester Film geehrte wurde, machte die Sensation perfekt. Noch nie war ein nicht englischsprachiger Film in dieser Kategorie prämiert worden. Viele hatten mit einem Sieg des Kriegsdramas „1917“ gerechnet, das sich mit drei Preisen in Nebenkategorien begnügen musste.

Phoenix gedenkt seines toten Bruders

Joaquin Phoenix nutzte seine Dankesrede für einen Aufruf zum Kampf gegen die Ungerechtigkeit. Viele Menschen seien weit von der Natur entfernt: „Viele von uns glauben, wir sind das Zentrum des Universums“. Er nahm sich selbst davon nicht aus, appellierte aber, dass der Mensch dann am besten sei, wenn er seinen Mitmenschen helfe und dankte auch all jenen im Saal, die nachsichtig zu ihm gewesen seien. Dann las er ein Gedicht vor, das sein früh verstorbener Bruder River Phoenix im Alter von 17 Jahren geschrieben habe: „Run to the rescue with love, and peace will follow“.

Es war der emotionale Höhepunkt des Abends, die Rede von Zellweger danach ging unter. 2004 war sie bereits für „Unterwegs nach Cold Mountain" zur besten Nebendarstellerin gekürt worden, nun siegte sie für ihre Darstellung von Judy Garland im Biopic „Judy“. „Dieses vergangene Jahr mit Gesprächen über Judy Garland war eine tolle Erinnerung daran, dass uns unsere Heldinnen und Helden vereinen. Wenn wir zu ihnen aufschauen, dann sind wir uns einig“, sagte sie.

Erstmals hat mit Hildur Gudnadottir auch eine Frau den Oscar für die beste Filmmusik gewonnen, ohne ihn sich mit einem Mann teilen zu müssen. Mit ihrem beunruhigenden Cello-Soundtrack für „Joker“ hatte sie bereits den Golden Globe gewonnen.

„45 Sekunden mehr als John Bolton“

Natürlich durften auch heuer politsche Statements in den Dankesreden nicht fehlen. Allen voran Brad Pitt konnte sich einen Seitenhieb in Richtung US-Präsident Donald Trump nicht verkneifen: „Man hat mir gesagt, ich bekomme 45 Sekunden hier - 45 Sekunden mehr als John Bolton diese Woche bekommen hat.“ Bolton war als Zeuge beim Impeachment-Verfahren gegen Trump nicht zugelassen worden. Auch beim emotionalen Ausruf der Macherin des Dokumentarfilms „American Factory“ wird es den Präsidenten im Twitter-Finger gejuckt haben. „Workers of the world, unite!“, forderte diese. Sozialismus pur.

Der Streamingdienst Netflix war in vielen Kategorie nominiert, ging aber so gut wie leer aus. Bloß die Nominierungen für Laura Dern („Marriage Story“) als beste Nebendarstellerin und „American Factory“ in der Kategorie Bester Dokumentar-Kurzfilm konnten in einen Oscar umgemünzt werden. In diesem Zusammenhang hatte auch US-Altpräsident Barack Obama Grund zur Freude: Die jüngst von Michelle und Barack Obama gegründete Produktionsgesellschaft Higher Ground zeichnet für den Netflix-Dokumentarfilm über die Menschen in einer Fabrik in Ohio verantwortlich.

Die Preisträger im Überblick:

Bester Film - Parasite

Beste Regie - Bong Joon Ho ( „Parasite")

Beste Hauptdarstellerin - Renée Zellweger („Judy“)

Bester Hauptdarsteller - Joaquin Phoenix ( „Joker“)

Beste Nebendarstellerin - Laura Dern („Marriage Story“)

Bester Nebendarsteller - Brad Pitt („Once Upon a Time in Hollywood“)

Beste Kamera - 1917

Bestes Original-Drehbuch - Parasite

Bestes adaptiertes Drehbuch - Jojo Rabbit

Bester fremdsprachiger Film - Parasite

Beste Musik - Joker

Bester Song - „Rocketman“ von Elton John

Bestes Kostümdesign - Little Women

Bestes Make Up - Bombshell

Beste visuelle Effekte - 1917

Bester Schnitt - Ford vs Ferrari

Bestes Szenenbild - Once Upon a Time in Hollywood

Beste Tonmischung - 1917

Bester Tonschnitt - Ford vs Ferrari

Beste Dokumentation - Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Bester Animationsfilm - Toy Story 4

Bester Kurzfilm - The Neighbors' Window

Bester animierter Kurzfilm - Hair Love

Bester Dokumentar-Kurzfilm - American Factory