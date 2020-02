Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten

Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Oscars. Die begehrten Statuen wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles vergeben. Ohne Moderatoren und mit einigen Überraschungen. Denn die meisten Oscars räumt der südkoreanische Film „Parasite“ ab. Der Favorit „1917“ blieb hinter den Erwartungen zurück. Mehr dazu.

Was wäre eine Oscar-Nacht ohne prunkvollen Roben, gewagten Outfits? Mehr dazu.

Runder Tisch. Am Montag treffen sich Bundeskanzler Sebastian Kurz und Karoline Edtstadler (beide ÖVP) mit Cornelia Koller, Präsidentin der Vereinigung der Staatsanwälte, und Christian Haider, Vorsitzender der Bundesvertretung der Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. Auf dem Plan stehen mehrere heikle Punkte, aber vor allem auch die vom Bundeskanzler getätigten Aussagen über die Justiz. Mehr dazu [premium]

Tempo 140. Die Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) besiegelt heute das Ende der Tempo-140-Teststrecken. Wirksam wird diese bereits ab März. „Wir haben beim Klimaschutz so große Aufgaben, dass es wichtig ist, dass man auch in einzelnen Bereichen nicht in die falsche Richtung läuft“, begründet sie ihre Entscheidung. Gewessler beendet damit das Prestigeprojekt ihres Vorgängers Norbert Hofer (FPÖ). Mehr dazu.

Irland. Die linke, nationalistische Partei Sinn Féin schließt zu den traditionellen Regierungsparteien auf. Demnach hat die Republik nunmehr drei annähernd gleich starke Gruppierungen: Demnach kam die regierende Fine Gael von Taoiseach (Ministerpräsident) Leo Varadkar auf 22,4 Prozent, während die Herausforderer Sinn Féin 22,3 Prozent und Fianna Fáil 22,2 Prozent erringen konnten. Ein finales Ergebnis gibt es noch nicht. Mehr dazu [premium]

Sturmtief „Sabine". In Deutschland wurden zahlreiche Zugverbindungen gestrichen und auch die Eurowings startet aktuell nicht aus Deutschland. „Sabine“ ist auch auf dem Weg nach Österreich. Mehr dazu.

Der Liveticker zum Mitlesen: