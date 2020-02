Sturmtief Sabine: Flugausfälle in Wien

Rund 30 Flüge zwischen Wien und westeuropäischen Destinationen wurden am Montag gestrichen. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn ist noch immer eingestellt und auch in der Schweiz gibt es Probleme.

Das Sturmtief "Sabine" sorgt schon vor seinem Eintreffen in Österreich für Verkehrsbehinderungen. Bereits am Sonntag sind 29 Flüge zwischen dem Flughafen Wien und westeuropäischen Destinationen wie London, Amsterdam und mehreren deutschen Städten ausgefallen, wie Flughafensprecher Peter Kleemann mitteilte. Am Montag würden nach derzeitigem Stand 30 Flüge ausfallen.

Der Sprecher betonte, dass es sich um vereinzelte Ausfälle handle, gemessen an der Gesamtzahl von 600 Starts und Landungen pro Tag in Wien. Es seien auch nicht alle Flüge von oder zu den jeweiligen Destinationen betroffen. Von den Ausfällen betroffen seien am morgigen Montag Flüge nach Amsterdam, Basel, Brüssel und Oslo sowie in die deutschen Städte Köln, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und Berlin.

Der Flughafen Wien empfiehlt Reisenden, sich bei ihrer Fluglinie über den Status gebuchter Flüge zu informieren. Aktuelle Informationen dazu seien auch über die Homepage des Flughafens abrufbar. Dort hieß es am Sonntagabend, dass es aufgrund des Sturmtiefs über Europa am Sonntagabend und Montag "zu Beeinträchtigungen bei einzelnen Flugverbindungen kommen kann".

In Deutschland steht die Bahn noch

Aufgrund des Sturmtiefs "Sabine" wird der aktuell eingestellte Zugverkehr der Deutschen Bahn frühestens am Montag um 10 Uhr wieder aufgenommen. Dies teilte das Unternehmen auf seiner Webseite mit: "Erst nach der Schadenaufnahme und erforderlichen Reparaturarbeiten werden ab voraussichtlich 10 Uhr die Strecken für den Fernverkehr sukzessive wieder freigegeben." Es sei leider schon jetzt absehbar, dass die Störungen am Montag den ganzen Tag über andauern werden, erklärte der Konzern. Die Deutsche Bahn stellte am Sonntag den Fernverkehr im ganzen Land ein. Grundsätzlich rät das Unternehmen seinen Kunden, Fernverkehrsreisen zwischen Sonntag und Dienstag wegen des Sturms zu verschieben.

Auch in der Schweiz gibt es Beeinträchtigungen

Der Sturm "Sabine" hat Montagfrüh auch in der Westschweiz zu Problemen im Bahnverkehr geführt. Die Strecken zwischen Le Noirment und Tavannes sowie zwischen Saignelegier und Le Noirmont waren unterbrochen. Es musste mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden.

Einschränkungen durch den Sturm gab es ferner auf der Strecke Pruntrut - Bonfol, wie den Bahnverkehrsinformationen der SBB zu entnehmen ist. Zu Behinderungen im Bahnverkehr kam es darüber hinaus auf den Strecken zwischen Glovelier und La Chaux-de-Fonds.

Die Linien werden von den Chemin de fer du Jura betrieben. Auf dem Streckennetz der SBB gebe es derzeit keine Beeinträchtigungen, sagte ein SBB-Sprecher auf Anfrage.

>>> Homepage Flughafen Wien

(APA)