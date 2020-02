Coronavirus: KFC-Mitarbeiter in China infiziert

Der Mann hat in der nördlichen Stadt Xi'an in einem Lokal von Kentucky Fried Chicken Essen zubereitet. China verzeichnet 97 Todesfälle binnen eines Tages - so viel wie noch nie.

Die Zahl neuer Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus in China ist erneut gestiegen. Wie Chinas Gesundheitskommission am Montag mitteilte, wurden landesweit 97 neue Todesfälle bestätigt - ein Rekord binnen eines Tages. Damit sind bisher mehr als 908 Menschen in China dem Virus zum Opfer gefallen. Mehr als bei der SARS-Epidemie der Jahre 2002 und 2003.

Die Zahl der neu nachgewiesenen Erkrankungen stieg um 3062 auf 40.171 Fälle. Allein in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei, wo das Virus ursprünglich in der Stadt Wuhan ausgebrochen war, kamen 2618 Infektionen und 91 Todesfälle hinzu. Außerhalb des chinesischen Festlands sind im Rest der Welt mehr als 300 Erkrankungen bestätigt.

Auch ein Mitarbeiter der Schnellrestaurant-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) in der alten Kaiserstadt Xi'an ist mit dem neuartigen Virus infiziert. Der Beschäftigte in einem KFC-Lokal soll Ende Jänner am Schalter Essen vorbereitet haben. Seit dem Ausbruch der Lungenkrankheit hat das Mutterhaus Yum China, das die Ketten Pizza Hut und Taco Bell im Land betreibt, bereits viele Restaurants in China geschlossen. In Shaanxi, dessen Hauptstadt Xi'an ist, gibt es inzwischen mehr als 200 Coronavirus-Fälle.

60 neue Infektionen auf Kreuzfahrtschiff

Zudem sind an Bord des unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes im japanischen Yokohama weitere 60 Fälle des neuen Coronavirus festgestellt worden. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten an Bord des Schiffes auf mindestens 130. Die übrigen der insgesamt 2666 Passagiere und 1045 Crew-Mitglieder sollen noch bis zum 19. Februar an Bord bleiben, da die Untersuchungen auf den Erreger weitergehen.

Bis dahin bleiben die Menschen in ihren Zimmern eingeschlossen, um eine Übertragung zu vermeiden. Mitarbeiter in Schutzkleidung bringen den Passagieren die Mahlzeiten. Übertragen hatte das Virus ein 80-jähriger Hongkonger, der mehrere Tage auf dem Schiff verbrachte.

Keine Österreicher mehr in Krisengebiet

Sechs Österreicher, die am Wochenende aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan ausgeflogen wurden, sind am Sonntagnachmittag mit einer Maschine der Tyrol Air Ambulance am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Damit halten sich nach Informationen des Außenamts keine Österreicher mehr in dem Krisengebiet auf. Die Wiener Berufsrettung brachte die sechs Patienten in das Hygienezentrum in Simmering. Ihr Gesundheitszustand wurde als augenscheinlich gut beschrieben, sie zeigen derzeit keine Symptome.

In China reisten Tausende zusätzliche Mediziner in die Elf-Millionen-Stadt Wuhan, um bei der Eindämmung der Epidemie zu helfen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtete, wurden etwa 6200 medizinische Fachkräfte mit 47 Charterflügen in die Stadt gebracht. Dies sei der vom Umfang her größte Transport medizinischen Personals seit Ausbruch der neuartigen Lungenerkrankung. Neun chinesische Fluggesellschaften hätten neben dringend benötigter medizinischer Ausstattung 34 Teams aus mehreren Provinzen befördert.

Zentralbank stützt Kampf gegen Virus

Einmal mehr stellt die chinesische Zentralbank Milliardenhilfen zur Verfügung: Sie will den Kampf gegen das neuartige Coronavirus mit umgerechnet rund 39 Milliarden Euro unterstützen. Unternehmen, die zur Prävention und Eindämmung der Krankheit beitragen, sollen von kommender Woche an mit Krediten unterstützt werden, wie die Zentralbank am Sonntag mitteilte.

Das Geld fließt an landesweit tätige Banken und kleinere Geldinstitute in zehn Provinzen und Städten, die dann über die Vergabe der Darlehen entscheiden sollen.

