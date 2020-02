Und der Oscar geht an.... Mutter Erde?

Neben viel Prunk und Glamour auch eine Bühne für politische und gesellschaftsrelevante Themen: die Award-Season hat mit den Oscars ihren Höhepunkt erreicht - und zumindest versucht, auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu setzen.

Vegane Menüs, verbannte Plastikflaschen, nachhaltige Dresscodes und Akteure, die beim Annehmen ihrer Trophäe auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen. Die Award-Season ist mit den Oscars an ihrem Höhepunkt angekommen und wurde auch heuer wieder für Statements zu wichtigen globalen Themen genutzt. Dieses Jahr auffällig: das Thema Nachhaltigkeit - wenn auch nicht ganz so präsent, wie vielleicht erhofft.

Auf der Speisekarte

„Die Akademie ist eine Organisation von Geschichtenerzählern aus der ganzen Welt", hieß es schon vorab vonseiten der Veranstalter. „Wir verpflichten uns deshalb auch, den Planeten zu unterstützen.“ In diesem Sinne wurden auf der diesjährigen Oscar-Gala zum Großteil vegane Gerichte kredenzt. Und zwar vom österreichischen Starkoch Wolfgang Puck. "Der Joaquin isst nur vegan, und dem Leonardo habe ich neulich eine Pizza nur mit Gemüse gemacht, der war völlig begeistert", meinte er im Vorfeld über die beiden Oscar-Preisträger Phoenix und DiCaprio und zeigte, damit einen Geschmacksnerv in Hollywood zu treffen.

Zudem wurde auf Plastikflaschen verzichtet, genauso wie auf der vorausgegangenen Verleihung der Golden Globes. Dort war die Speisekarte ausschließlich vegan.

New this year! We're working toward a more sustainable #GoldenGlobes by serving an all-vegan menu on January 5th. https://t.co/wJRyCXv7KW — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 2, 2020

Auf der Bühne

In seiner Rede in der Oscar-Nacht ging Joaquin Phoenix, selbst Veganer, auf den Umwelt- und Tierschutz ein. Die Welt würde um ihre Ressourcen beraubt. „Viele von uns machen sich einer egozentrischen Weltsicht schuldig – des Glaubens, dass wir das Zentrum des Universums sind“, so der „Joker"-Darsteller.

Auf den Golden Globes machten mehrere Promis auf die verheerenden Waldbrände in Australien aufmerksam. Schauspieler und Preisträger Russell Crowe kam nicht zur Preisverleihung, ließ seine Dankesrede aber von Jennifer Aniston verlesen und verpackte darin einen eindringlichen Appell zu mehr Bewusstsein und Handeln in Sachen Klimapolitik. Der Klimawandel sei menschengemacht, hieß es darin etwa, und nur, wenn wir ihn in den Griff bekämen, könnten wir weiterleben.

Russell Crowe, in absentia, with perhaps the most poignant statement you'll hear tonight pic.twitter.com/Tx0H5RruoU — Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2020

Auf dem roten Teppich

Viel versprach man sich in Sachen nachhaltige Mode auf dem Red Carpet. So trug Joaquin Phoenix etwa den gleichen Smoking zu mehreren Preisverleihungen, auf den Bafta-Awards wurden die Gäste per Dresscode dazu angehalten, entweder nachhaltige oder recycelte Kleidung zu tragen. Nicht viele Stars entschieden sich zwar dazu, mit ihrem Outfit ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, Saoirse Ronan aber hielt sich an die Aufforderung und erschien in einem Kleid von Gucci, das aus Stoffresten hergestellt wurde, und auch die Herzogin von Cambridge zeigte, wie Nachhaltigkeit funktionierte, und erschien in einem Kleid von Alexander McQueen, das sie bereits im Jahr 2012 in Malaysia getragen hatte.

Auf den SAG Awards bewies die frisch gekrönte Jennifer Aniston, dass ihr das Thema Nachhaltigkeit ernst sei, und trug ein Vintage-Kleid von John Galliano für Dior. Obwohl dieses vielleicht nicht so viel Aufmerksam erzeugte, wie das Aufeinandertreffen mit Brad Pitt. Sie habe sich für ein „oldie but goodie“ entschieden, erklärte sie.

Vintage-Outfit im Sinne der Nachhaltigkeit: Jennifer Aniston. (c) APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Auf den Oscars tat dies Margot Robbie und erschien in einer Vintage-Robe auf dem roten Teppich, und zwar in Chanel Haute Couture aus den 90er-Jahren.

Hinterließ auf dem roten Teppich grüne Spuren: Margot Robbie. (c) APA/AFP/ROBYN BECK

Auch Penelope Cruz setzte auf den Vintage-Look und zeigte sich in einer Robe von Chanel Haute Couture, und die Schauspielerin Kaitlyn Dever in einem Kleid von Louis Vuitton, das aus nachhaltigen Stoffen gefertigt wurde.

Kaitlyn Dever in nachhaltig hergestellter Louis Vuitton-Robe. (c) APA/AFP/ROBYN BECK

Schritte in die richtige Richtung

Dies seien gute Signale und kleine Schritte in die richtige Richtung, ist man sich auf den sozialen Medien einig, vor allem, weil Promis durch ihre enorme Reichweite eine Vorbildwirkung weit über die Grenzen hinaus hätten. Doch wird ihnen auch vorgehalten, Luxusmarken zu präsentieren und für die Anreise hunderte an Flugmeilen zurücklegen. Und das mitunter sogar im Privatjet.

Auch hierzulande gab es bei den österreichischen Filmpreisen Versuche in Sachen Umweltbewusstsein, stand die Verleihung doch ganz im Zeichen der „plakativen Nachhaltigkeit". Und auch unsere Nachbarn ziehen mit: Auf der 70. Berlinale, die ab dem 20. Februar über die Bühne geht, will man für die Themen Klimawandel und Klimaschutz sensibilisieren.

(bsch)