Betrunkener Skidoo-Fahrer rammte Skifahrer in Kärnten

Ein 50-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag betrunken einen Skidoo im Skigebiet Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) gelenkt und dabei einen Skifahrer gerammt. Laut Polizei war der Mann aufwärts über eine Piste gefahren und hatte dabei einen hinter einer Geländekuppe stehenden 55-jährigen ungarischen Skifahrer und dessen 28-jährige Tochter übersehen.

Betrunkener konnte nicht mehr bremsen

Der 50-Jährige schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und stieß den 55-jährigen um. Dieser stürzte und seine Skier gerieten unter das Fahrzeug. Der 50-Jährige leistete Erste Hilfe und brachte den Verletzten ins Tal, von wo er ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht wurde. Ein Alkotest beim 50-Jährigen verlief positiv.

Erst am Freitag wurde bekannt, dass der technische Leiter der Bergbahnen Großarl gekündigt hat. Er wollte nicht mehr die Verantwortung für Betrunkene übernehmen will, die in der Nacht die Arbeit der Pistenraupen stören. Das hat eine Diskussion über eine Promillegrenze auf der Piste ausgelöst.

