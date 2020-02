Morgens ein gerädertes Gefühl?

selbst-bewusst führen #4. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Wenn der Wecker immer zum falschen Zeitpunkt klingelt.

Wenn der Wecker immer zum falschen Zeitpunkt klingelt. Dann weckt der Wecker sie meist zu dem Zeitpunkt, an dem Sie gerade in der Tiefschlafphase sind. Sie fühlen sich dann so richtig gerädert und haben das Gefühl: „Bitte nicht gerade jetzt.“ Drücken auf den Snooze-Knopf und hoffen, dass es in einer halben Stunde auch noch gut ist und verschlafen, dann mitunter um eine ganze Stunde.

TIPP: Wenn Sie die Zyklen, zwischen der Tiefschlafphase besser nutzen und den Wecker auf diese Zeit stellen, werden Sie feststellen, dass Sie viel erfrischter aufwachen.

D.h. für ein erholtes Aufwachen, ist es wichtig, Ihren Wecker so einzustellen, dass Sie entweder 7.30 Stunden oder gar 9 Stunden schlafen können.

Im Idealfall checken Sie es bereits beim aus dem Büro gehen, wann Sie am besten schlafen gehen, um zum Beispiel morgens um 6.30 Uhr gut erholt aufzuwachen:

Wenn Sie mit 7.30 Stunden auskommen, dann gilt es um spätestens 23 Uhr schlafen zu gehen, wenn Sie doch eher 9 Stunden benötigen, dann gilt es bereits um 21.30 Uhr schlafen zu gehen.

Schlafen Sie jetzt besser, dank aktiver Entspannung!

Mehr zu erholtem Aufwachen nächsten Montag.

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com