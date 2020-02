Annegret Kramp-Karrenbauer will CDU-Vorsitz abgeben

Die CDU-Vorsitzende zieht die Konsequenzen aus der Krise in Thüringen: Sie will nicht Kanzlerkandidatin der Union bei der nächsten Bundestagswahl werden, heißt es aus Parteikreisen.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will nicht Kanzlerkandidatin der Union bei der nächsten Bundestagswahl werden und den CDU-Vorsitz in absehbarer Zeit abgeben. Sie wolle "zum Sommer den Prozess der Kanzlerkandidatur organisieren, die Partei weiter auf die Zukunft vorbereiten und dann den Parteivorsitz abgeben", hieß es am Montag aus CDU-Kreisen. Zudem sei es für sie "offensichtlich, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft sowie Kanzlerkandidatur in eine Hand gehörten", soll die deutsche Verteidigungsministerin gesagt haben.

Es gebe „ein ungeklärtes Verhältnis von Teilen der CDU mit AfD und Linken“. Sie sei strikt gegen eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, von der Kramp-Karrenbauer Ende 2018 den Parteivorsitz übernommen hatte, habe sich dafür ausgesprochen, dass die 57-Jährige Verteidigungsministerin bleiben solle, hieß es.

Debakel für Kramp-Karrenbauer in Thüringen

Die Krise in Thüringen hat der CDU-Chefin zugesetzt: Mit Unterstützung der rechten AfD und der CDU war vergangene Woche FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten des ostdeutschen Bundeslandes gewählt worden. Damit hatte sich die Landespartei über die Forderungen der Bundesparteichefin hinweggesetzt.

Dann gelang es Kramp-Karrenbauer nicht, die Thüringer CDU zu Neuwahlen zu drängen. Die Partei fürchtet um ein Debakel bei Neuwahlen in Thüringen. Vergangene Woche stürzte die einst mit absoluter Mehrheit regierende CDU in der Gunst der Thüringer ab: Sie fiel von schwachen 22 Prozent auf zwölf Prozent.

Die nächste reguläre Bundestagswahl steht in Deutschland erst im Herbst 2021 auf dem Programm. Kramp-Karrenbauer, Merkels Favoritin, hatte sich 2018 im Kampf um den Parteivorsitz gegen Wirtschaftsanwalt Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn durchgesetzt. Sie war für zwei Jahre gewählt worden, eine Neuwahl des CDU-Vorstandes steht beim Bundesparteitag Ende des heurigen Jahres an. Merkel, die Deutschland seit 2005 regiert, will bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr kandidieren.

Beunruhigung bei SPD, Freude bei AfD

Beim Regierungspartner SPD gibt es nach dem angekündigten Rückzug Kramp-Karrenbauers Befürchtungen wegen eines drohenden Rechtsrucks der Christdemokraten. Außen-Staatsminister Michael Roth, Vorstandsmitglied der Sozialdemokraten, nannte die Entwicklungen in der CDU auf Twitter "beunruhigend". Auch Katja Kipping, Parteichefin der oppositionellen Linken, äußerte die Befürchtung, dass die CDU nun Kurs auf eine Koalition mit der AfD nimmt. "AKKs Verdienst war, dass sie die Abgrenzung der Union nach rechts gehalten und damit die Seele der Union bewahrt hat", sagte Kipping.

AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland begrüßte den Schritt Annegret Kramp-Karrenbauers hingegen und sieht nun Chancen für eine Annäherung der beiden Parteien. "Es ist völlig unsinnig und realitätsfern, auf Dauer nicht mit der AfD zusammen arbeiten zu wollen", erklärte Gauland am Montag in Berlin.

(APA/AFP/Reuters/red.)