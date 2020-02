Wer soll Angela Merkels Erbe antreten?

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Dass in Thüringen die AfD ins Boot geholt wurde, sorgte in Erfurt für heftige Proteste. (c) APA/AFP/JENS SCHLUETER (JENS SCHLUETER)

Annegret Kramp-Karrenbauer wird es wohl nicht. Aber: Kommt der nächste Kanzler - oder die nächste Kanzlerin - wieder von der CDU? Welche Rolle spielt die AfD? Diskutieren Sie mit!

Für lange Zeit war die CDU unangefochtene Kanzlerpartei, Deutschland in einem bewegten Europa der Hort der Stabilität. Doch nun geben sich die Chefs der Traditionsparteien die Klinke in die Hand und die Christlichsozialen sind (nicht erst seit dem Chaos in Thüringen) tief in der Krise. Annegret Kramp-Karrenbauer soll ihren Rückzug von der CDU-Spitze damit erklärt haben, dass es „ein ungeklärtes Verhältnis von Teilen der CDU mit AfD und Linken“ gibt.

Innerhalb von 14 Monaten hat Merkels Kronprinzessin ihren Kredit verspielt. Ihr Motto? „Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“, schreibt Thomas Vieregge in einem Kommentar. Doch wie geht es weiter? „Nun kommen erneut die 'üblichen Verdächtigen' in der CDU ins Spiel“, so Vieregge. Er spricht von den drei nordrhein-westfälischen Kandidaten: der Angela-Merkel-Rivale Friedrich Merz, der ambitionierte Gesundheitsminister Jens Spahn und Ministerpräsident Armin Laschet.

Dieser ist zumindest für manche Meinungsforscher der aussichtsreichsten Kanzlerkandidaten der Union. Denn ihm sei am ehesten zuzutrauen, für die Union Wähler von den Grünen zurückzuholen, wie unser Korrespondent Jürgen Streihammer in seiner Analyse schreibt.

Der Kampf aller gegen einen ist weder fair noch erfolgreich. Eckhard Jesse

Seinen Kommentar zur aktuellen Lage hat auch der Politologe Eckhard Jesse nach der Wahl in Thüringen abgegeben. Er schreibt in der „Presse“: „Der Kampf aller gegen einen ist weder fair noch erfolgreich. Im Gegenteil: Die AfD profitierte als geächteter Außenseiter vermutlich davon. Es wäre endlich Zeit, rhetorisch gegen diese Partei auf allen Seiten abzurüsten und Sachargumenten den Vorrang zu geben."

„Warum Thüringen – schon wieder?“, fragt hingegen Anneliese Rohrer in ihrer wöchentlichen „Presse"-Kolumne. Rohrer blickt in die Vergangenheit. 1929 brachte es nämlich die NSDAP in Thüringen zur ersten Regierungsbeteiligung in Deutschland: „Historiker begründen den Zulauf zu den Nationalsozialisten damals so: Kleinbürgerliche Wähler, eher links gestimmt, litten in Zeiten der Wirtschaftskrise unter starken Verlustängsten. Ein historischer Protestwille gegen die 'Republik' lässt sich auch vermuten.“ Rohrer: „Die Kopf- und Hilflosigkeit der Traditionsparteien lassen schlimme Folgen befürchten."

Auf einer Metaebene betrachtete Michael Prüller, Sprecher der Erzdiözöse Wien, unseren großen Nachbar Deutschland in seiner Kolumne „Culture Clash“. Prüller meint: Die Nazikeule werde eindeutig zu oft geschwungen - ein „Paradeinstrument der Entzweiung“.

