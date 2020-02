Nach AKK-Rückzug: Wer Merkels Erbe antreten könnte

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer gibt als Parteichefin auf. Und sie verzichtet auf die Kanzlerkandidatur. Wie es soweit kam - und wer nun zu den Favoriten für ihre Nachfolge zählt und jene Merkels.

Vielleicht ist das Ende der kurzen Ära von Annegret Kramp-Karrenbauer, von AKK, spätabends am Donnerstag in einem Sitzungssaal in Erfurt besiegelt worden. Die CDU-Chefin war in die Landeshauptstadt Thüringens geeilt, um ihre Parteifreunde zu Neuwahlen zu drängen. AKK trat forsch auf. Viele Abgeordnete waren „erbost“ über Drohungen der CDU-Chefin, wie sich ein Sitzungsteilnehmer gegenüber der „Presse“ erinnert. Aber es nutzte nichts. AKK fuhr mit leeren Händen zurück. Ein kleiner Landesverband hatte die Parteichefin düpiert. Schon wieder. Und Parteifreunde stöhnten über die Führungsschwäche der Saarländerin. In der CDU ist das, mehr noch als in anderen Parteien, der schlimmst mögliche Vorwurf.



Vier Tage später hat Kramp-Karrenbauer ihren Rücktritt als CDU-Chefin angekündigt. Bis Sommer will sie ihr Amt übergeben. Sie verzichtet auch auf eine Kanzlerkandidatur. Verteidigungsministerin könnte sie bleiben. AKK gibt also auf, nach nur einem Jahr und einem Monat im CDU-Spitzenamt. Es sind verrückte Zeiten in Europas größter Volkswirtschaft.



Deutschland, lange Hort der Stabilität, hat binnen zwei Jahren fünf Rücktritte von Parteivorsitzenden erlebt, die in Regierungsverantwortung sind: Angela Merkel, Horst Seehofer, Martin Schulz, Andrea Nahles und eben Kramp-Karrenbauer. Und jetzt wandern alle Blicke nach Nordrhein-Westfalen, wenn es um Merkels Erbe geht.