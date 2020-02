Coronavirus: Alle 96 Tests in Österreich waren negativ

Ein weiterer Coronavirus-Verdachtsfall ist am Montag aus Niederösterreich gemeldet worden. Künftig will das Sozialministerium aber nicht mehr jeden neuen Verdachtsfall verkünden.

Ein Coronavirus-Verdachtsfall ist am Montag aus Niederösterreich gemeldet worden. Der Patient wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht und dort versorgt sowie getestet, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding auf Anfrage mit. Das Vorliegen des Untersuchungsergebnisses wurde für die Nachmittagsstunden erwartet.

Negativ getestet wurde Jany zufolge indes eine Frau aus Niederösterreich im Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien. Die Betroffene hatte nach einer Thailand-Reise über Atemwegsbeschwerden und Symptome eines grippalen Infektes geklagt.

96 Verdachtsfälle, alle negativ

Damit sind in Österreich bis Montagnachmittag 96 Tests nach Verdachtsfällen auf Coronavirus-Infektion durchgeführt worden. Alle waren negativ. Dies gab der zuständige Abteilungsleiter für übertragbare Erkrankungen im Gesundheitsministerium, Bernhard Benka, am Montag bekannt. In Zukunft werde man nicht mehr über jeden einzelnen Verdachtsfall informieren - aus Praktikabilität.

"Mittlerweile werden Virustests an immer mehr Stellen durchgeführt. Dadurch verkürzen sich die Zeiten zwischen dem Auftauchen eines möglichen Verdachts und dem Ergebnis der Untersuchungen. Die Verdachtsfälle werden binnen weniger Stunden abgeklärt", sagte der Experte.

Tests an mehreren Stellen möglich

Am Beginn der Coronavirus-Problematik war das Zentrum für Virologie der MedUni Wien die einzige Stelle gewesen, an der in Österreich die Untersuchungen stattfinden konnten. Mittlerweile sind die Tests schon mehrfach etabliert. Das werde noch zunehmen und verkürzt die Transport-, Reaktions- und Testzeiten.

Die Öffentlichkeit sollte mit der neuen Regelung eine bessere Übersicht bekommen. Da das Ministerium bisher jeweils den Status der Verdachtsfälle um 10.00 Uhr auf seiner Homepage aktualisierte, war in den vergangenen Tagen die Zahl der Verdachtsfälle tagsüber wegen neuer potenziell Betroffener nie wirklich aktuell.

"Wir werden in Zukunft daher jeweils die Zahl der bisher durchgeführten Tests auf der Homepage bekannt geben. Hinzu käme die Meldung eines etwaigen bestätigten Falles einer Infektion (positiver Virustest, den es bisher in Österreich noch nicht gegeben hat; Anm.)", sagte Benka. Die Aktualisierung werde vorerst - wie bisher - täglich um 10.00 Uhr erfolgen.

